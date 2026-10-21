Участница московской ярмарки отправляет продукты морским пехотинцам в зону СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владелица семейного хозяйства, участница столичной ярмарки в Юго-Западном административном округе Ольга примерно раз в две недели отправляет бойцам СВО продукты длительного хранения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На прилавках она представляет молочную продукцию собственного производства. В частности, у покупателей пользуется спросом можайский топленый творог.

В посылках для военных также сервелат, сыровяленое мясо, чипсы, тушенка и сгущенное молоко. Продукты женщина передает добровольцам, а иногда отвозит их сама в прифронтовые распределительные центры.

По словам фермера, участвовать в сборе и отправке гуманитарных грузов – значит поддержать тех, кто выполняет задачи в зоне спецоперации, и разделить с ними ответственность за общее дело.

Бойцы подразделения морской пехоты, которым Ольга отправляет продукты, благодарят ее за каждую посылку. Они отметили, что такая помощь укрепляет моральный дух и уверенность в завтрашнем дне.

Командование подразделения направило Ольге два благодарственных письма. В них отмечены неравнодушие и отзывчивость фермера, а также важность помощи с перевозкой гуманитарных грузов.

Кроме того, москвичи направили свыше 200 миллионов рублей на поддержку участников СВО и гумпомощь жителям новых и приграничных регионов России. Деньги направили через сайт городской программы лояльности "Миллион призов".