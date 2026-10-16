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16 октября, 10:12

Общество

Москвичи из движения "Сети для СВОих" отправили бойцам более 50 тонн гумпомощи

Фото: пресс-служба префектуры Северного административного округа города Москвы

Движение "Сети для СВОих" Войковского района Москвы за 9 месяцев этого года передало в зону СВО свыше 50 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Активисты ведут адресную работу с бойцами и отправляют посылки в госпитали, снабжая их нужными вещами и снаряжением. К объединению уже присоединились более 4,5 тысячи человек.

Движение появилось по инициативе семьи Новожиловых: в марте 2022 года она начала собирать гумпомощь, и к ней сразу подключились неравнодушные горожане. Со временем волонтеры освоили изготовление маскировочных сетей, тактических носилок, плащей, дождевиков и антидроновых покрывал.

В настоящее время особым спросом пользуются накидки "Леший" для разведчиков и штурмовиков. Госпитали присылают заявки на одежду для пациентов – активисты шьют спортивные брюки и флисовые кофты. Часть людей работают в штабе, часть забирают материалы домой и приносят уже готовые изделия.

"Мы единая команда, сегодня нас более 4,5 тысячи человек: плетем, шьем, собираем, затем везем ребятам. Камуфляжные сети военным требуются постоянно", – сказала лидер волонтерской организации Ксения Новожилова.

По ее словам, обычно нужны стандартные сети 3 на 6 метров, но бывают и особые заказы. В июне активисты плели полотна 5 на 6 метров для маскировки автомобилей "Урал", а в июле их уже доставили.

Для отправки в конце сентября участники движения собрали около 2 тонн груза. В посылку вошли 3 генератора, средства гигиены, медикаменты, 60 маскировочных сетей, 30 накидок "Леший", а также детские рисунки и письма для бойцов.

По запросам из госпиталей сшили около 400 толстовок и спортивных брюк. Гуманитарный конвой уходит на передовую каждую неделю, а всего с начала спецоперации на Украине туда доставили 445 тонн посылок.

В октябре войска получат новый комплект обмундирования, куда входят плащи "Леший", флиновые кофты, маскировочные сети, свечки для окопов, гигиенические наборы, энергетические батончики, генераторы и дизельные обогреватели.

Присоединиться к "Сетям для СВОих" могут все желающие. Узнать подробности об этом и других волонтерских объединениях можно в управе Войковского района либо через сайт.

Гумпомощь в зону СВО также отправляют владельцы московских магазинов, торговых центров и предприятий бытовых услуг. Предприниматели передают военнослужащим средства личной гигиены, медизделия, продукты длительного хранения, сезонную одежду и технику.

Московские волонтеры отправили гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР

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