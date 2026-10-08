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08 октября, 08:22

Общество

"Материнское сердце" объединило зеленоградцев для помощи участникам СВО

Фото: пресс-служба префектуры Зеленоградского административного округа

Более 20 тонн необходимых предметов передали бойцам специальной военной операции (СВО) участники зеленоградского объединения "Материнское сердце", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Движение появилось в августе 2025 года. За это время активисты провели 15 гуманитарных поездок. Инициатором проекта стала воспитательница детского сада Светлана Соколикова. Она стремилась поддержать сына, выполняющего боевые задачи в ходе СВО, и его сослуживцев. К объединению уже присоединились около 100 человек.

По словам Соколиковой, участниками добровольческой группы стали преподаватели, зеленоградские пенсионеры и родители военнослужащих.

"Благодаря их неравнодушию мы можем регулярно приезжать к бойцам. Они признаются, что всегда очень ждут нас, ведь каждая такая встреча напоминает им о доме", – подчеркнула она.

Гуманитарный груз привозят примерно раз в месяц. В посылки укладывают электрогенераторы, специализированные рюкзаки, термобелье, укомплектованные аптечки и средства гигиены. Среди бойцов газовые баллоны всегда востребованы, обычно их передают от 120 до 150 штук.

Помимо этого, активисты собирают чайные наборы, передают домашнюю еду и заготовки. Бойцам привозят подарки к праздничным датам, среди которых День защитника Отечества.

Помощь военнослужащим оказывают и другие районные группы, включая "Крюково/Зеленоград – Донбассу!", "Материнский покров" и "Зелмаскировка". Всего около 25 организаций. Чтобы присоединиться к сбору помощи, можно обратиться в совет ветеранов по телефону 8 (499) 738-82-65.

Ранее волонтеры отправили свыше 10 тонн гумпомощи в Донецкую и Луганскую народные республики. Сбор шел в штабах "Москва помогает" и "Домиках добра". Груз предназначается жителям, соцучреждениям и участникам СВО, его отправка была приурочена ко Дню воссоединения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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