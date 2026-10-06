Более 1,5 тыс тонн гумпомощи направили в зону СВО московские активисты

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Общественные советники Москвы с начала СВО доставили более 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи бойцам на передовой и мирным жителям приграничных регионов. Об этом сообщила замруководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам Прозоровой, среди отправленного – 960 тысяч окопных свечей и 120 тысяч маскировочных сетей. Волонтеры не только собирают нужные вещи, но и создают их сами. На передовую передали более 40 тысяч теплых вещей.

Активисты объединяются в сообщества в каждом районе. Например, группа из Восточного административного округа создала благотворительный фонд "Преображенская помощь". На пожертвования закупили медикаменты, предметы первой необходимости, автомобиль УАЗ и другую технику. Там же по инициативе общественного советника открыли музей "Герои и подвиги".

В Западном округе организовали курсы по подготовке сестер милосердия. Обучение прошли почти 200 добровольцев, сейчас они помогают в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко и двух его филиалах. Проект реализуется под эгидой Центральной клинической больницы святителя Алексия Московской патриархии.

В Центральном округе действуют волонтерский клуб "Помогайки", проекты "СВОбода творчества" и "Мастерская ОС". Участники еженедельно плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и шьют белье.

Кроме того, жители выезжают с культурными и театрализованными программами в школы и детские дома приграничных районов, поддерживают беженцев в пунктах временного размещения.

Ранее волонтеры отправили более 10 тонн гумпомощи в Донецкую и Луганскую народные республики. Сбор велся в штабах "Москва помогает" и "Домиках добра". Груз предназначен для жителей, соцучреждений и участников СВО, его отправка была приурочена ко Дню воссоединения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.