Фото: пресс служба департамента культуры города Москвы

Уникальные керамические работы Пабло Пикассо представят на выставке "Игра в графику" в музее "Старый Английский Двор" на территории парка "Зарядье". Выставка будет работать до 15 февраля 2027 года, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозицию приурочат к 145-летию со дня рождения художника. Посетители также увидят линогравюры мастера из коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и московского музея "Дали и Пикассо".

В экспозицию войдут произведения позднего периода творчества Пикассо. В это время художник увлекся цветной гравюрой на линолеуме и разработал новый способ быстрой печати цветных листов. Представленные работы происходят из собраний близких друзей мастера – парижского торговца произведениями искусства Даниэля Анри Канвейлера и русского писателя Ильи Эренбурга.

Организаторы предлагают посетителям представить себя в мастерской художника, где искусство создается из линий, цветовых акцентов и материалов с разной фактурой. Пространство разделят на несколько тематических частей. В первой разместят стену с графическими портретами Пикассо, во второй – центральную композицию из керамических произведений.

Еще одна зона будет посвящена "Голубке Пикассо" – образу, который художник создал для Всемирного конгресса сторонников мира. Здесь же представят изображения античного фавна и испанского быка. Отдельная мультимедийная часть познакомит гостей с разными сторонами творчества и биографии художника. Ученые и искусствоведы расскажут о его связях с СССР, интересе к керамике и истории появления этого направления в его работах.

Среди участников проекта – заместитель директора ГМИИ имени А. С. Пушкина по научной работе, профессор факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков, член-корреспондент Российской академии художеств Михаил Бусев и старший научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ имени А. С. Пушкина Оксана Лопатина.

Пикассо занимает особое место в истории культурных связей России и Европы. Он стал единственным западным художником-авангардистом, чья персональная выставка прошла в СССР, а также был удостоен Ленинской премии. Многолетняя дружба с советским журналистом Ильей Эренбургом стала важной частью его биографии.

В начале творческого пути художника поддерживали российские меценаты Сергей Щукин и Иван Морозов. Они не только приобретали его произведения, но и способствовали знакомству российской публики с его искусством. Работы Пикассо также оказали влияние на развитие русского авангарда. Среди художников, вдохновлявшихся его творчеством, были Владимир Татлин, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Наталья Гончарова и Михаил Ларионов.

За 78 лет творческой деятельности Пикассо создал около 147 800 произведений: картины, гравюры, иллюстрации, скульптуры и керамику. Он стал одним из основоположников кубизма – направления, изменившего традиционные представления о форме и пространстве.

В своем искусстве художник обращался как к личным переживаниям, так и к философским темам, экспериментировал с художественными формами и стилями. В его работах нашли отражение темы войны, социальной несправедливости и человеческой души, благодаря чему его творчество продолжает вызывать интерес и сегодня.

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