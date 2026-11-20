Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Карпухин

Режиссера монтажа Ивана Лебедева, который работал над фильмами "Бумер", "Аритмия" и сериалом "Беспринципные", кремируют после прощания. Об этом в беседе с ТАСС рассказал друг его семьи.

По словам мужчины, траурная церемония пройдет в воскресенье, 22 ноября, в больнице на юго-западе столицы.

Лебедев родился 6 апреля 1964 года. За свою карьеру он работал над фильмами "Сумасшедшая помощь", "Все умрут, а я останусь", "Шиzа", "Марс", "Как я провел этим летом", "Снегирь". В его фильмографию также вошли сериалы "Шторм", "Содержанки", "Беспринципные" и "Небесный суд".

В 2025 году режиссер получил премию "Ника" за лучшую работу режиссера монтажа в фильме "Кончится лето". Помимо этого, он занимался композицией, продюсированием и актерской работой.

О смерти Лебедева в возрасте 62 лет стало известно накануне. Причиной кончины стал инфаркт. Смерть наступила внезапно.