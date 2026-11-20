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Возможный визит представителей "евротройки" (Британии, Германии и Франции) в Москву не означает, что европейцы подключатся к переговорному процессу по Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков на полях Международного молодежного женского форума стран БРИКС.

Москва ждет ответа европейских переговорщиков на приглашение приехать в Россию. Соответствующий сигнал направлен по дипломатическим каналам, и в странах уже начались обсуждения, рассказал Рябков.

"Если ответ будет положительным, подготовка будет проведена максимально форсированно и качественно", – передает слова дипломата РИА Новости.

Ранее замглавы МИД уточнил, что вопрос о приезде европейских переговорщиков в Москву в данный момент прорабатывается. Комментируя перспективы вступления Украины в НАТО, дипломат отметил, что для РФ это совершенно неприемлемый вариант.