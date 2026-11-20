Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 1 января апробацию курса по искусственному интеллекту для школ планируют распространить на максимальное число образовательных организаций, готовых к этому. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ИС "Вести".

С ноября отдельный предмет "Искусственный интеллект и информационная безопасность" апробируют в 1 000 школ. С 1 января к апробации смогут подключиться все готовые школы, а с 1 сентября следующего учебного года курс введут во всех школах. Занятия будут проходить по средам.

О введении курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность" Кравцов сообщал в октябре. Он подчеркнул, что данная дисциплина будет обязательной для учеников 5–11-х классов во всех российских школах.

Значительная часть курса посвящена вопросам информационной безопасности и противодействия интернет-мошенничеству, а также рискам и опасностям, которые несет современная информационная среда, включая ИИ. Теорию планируется закреплять практическим опытом безопасного взаимодействия с доступными ИИ-технологиями.

