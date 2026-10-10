Новый курс по ИИ введут во всех школах России с января 2027 года

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Минпросвещения России планирует ввести курс по искусственному интеллекту (ИИ) и информационной безопасности во всех школах страны с января 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что данная дисциплина уже была введена для учащихся 5–11-х классов пилотных школ со второй четверти 2026/27 учебного года.

Новый курс войдет в школьное расписание по аналогии с "Разговорами о важном". Значительная часть его содержания посвящена вопросам информационной безопасности и противодействия интернет-мошенничеству, а также рискам и опасностям, которые несет современная информационная среда, включая ИИ.

Курс направлен на формирование у школьников целостного и реалистичного представления о работе ИИ, его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности. Теорию планируется закреплять практическим опытом безопасного взаимодействия с доступными ИИ-технологиями.

В ведомстве подчеркнули, что искусственный интеллект должен помогать учителю, а не заменять его.

"Принципиальная позиция министерства остается неизменной: искусственный интеллект должен помогать учителю, а не заменять его. Ответственность за конечный результат несет педагог", – говорится в сообщении Минпросвещения.

Для преподавания нового курса ведомство уже начало подготовку учителей. Программа повышения квалификации "Искусственный интеллект в работе учителя" доступна в текущем учебном году. Участниками станут 250 тысяч педагогов – почти четверть от общего количества учителей в России.

Обучение организуют Минпросвещения России, Минцифры России и Государственный университет просвещения. Подать заявку на участие можно через сервис подбора программ дополнительного профессионального образования для учителей на портале "Госуслуги".

О введении курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность" ранее уже сообщал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что данная дисциплина будет обязательной для учеников 5–11-х классов во всех российских школах.

В Госдуме предложили создать специальную отечественную нейросеть для школьников, которая будет содержать проверенную информацию и помогать в подготовке домашних заданий. Вместе с тем, по словам депутатов, нейросеть не должна выполнять всю работу за школьника.