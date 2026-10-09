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09 октября, 13:00

Технологии

Чернышенко заявил, что 9 из 10 молодых россиян уже пользуются ИИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

9 из 10 молодых россиян уже применяют искусственный интеллект (ИИ), заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании "Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке" форума "Цифровые дни Иннополиса".

"Они не ждут, пока мы будем готовы, внедрим наши пилоты. 93% среди молодежи – это очень серьезный результат", – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, искусственный интеллект способен вытеснять привычные рабочие задачи быстрее, чем экономика успевает создавать новые. Поэтому образование обязано поспевать за переменами в самой работе.

Чернышенко подчеркнул, что необходимо "не только догонять", но и учить тому, что будет востребовано в будущем. Для этого необходимо обучать в первую очередь преподавателей.

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в сфере образования, которую предложил учитель информатики из Тверской области Алексей Морозов. По мнению педагога, такая нейросеть могла бы помогать педагогам создавать презентации, медиаконтент и цифровые приложения для уроков. Это значительно облегчило бы работу учителя и высвободило бы время для непосредственного общения с детьми, уверен он.

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