Фото: depositphotos/Rawlik

Около 84% жителей России положительно относятся к холодцу, который традиционно готовят к новогоднему столу. При этом 64% опрошенных считают блюдо полезным для здоровья. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Мужчины чаще женщин считают холодец полезным для здоровья – 67% против 60%.

Интерес к здоровому питанию также отражается в оценках собственного рациона. В 2026 году 53% россиян назвали его исключительно или преимущественно здоровым. Годом ранее так ответили 44% участников опроса, а в 2024 году – 54%. Одновременно доля тех, кто считает свое питание нездоровым или чаще выбирает вредную пищу, за последний год уменьшилась с 46 до 35%.

При этом 65% опрошенных готовы платить больше за качественные и полезные продукты. Хорошими или удовлетворительными свои знания о здоровом питании назвали 56% респондентов, тогда как почти 39% признались, что мало знают о правильном рационе или практически не разбираются в этой теме.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности холодца для людей с подагрой, мочекаменной болезнью и высоким холестерином. Блюдо также не рекомендуется при гастрите, панкреатите и холецистите из-за насыщенных жиров. Специалист посоветовала гипертоникам есть холодец с осторожностью из-за высокого содержания соли, которое может вызвать скачки давления.