Биолог Лялина: коричневый рис содержит магний и антиоксиданты

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Коричневый рис богат клетчаткой, магнием и антиоксидантами. Об этом News.ru заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"Коричневый – рис, у которого удалена только внешняя оболочка. Он богат клетчаткой, витаминами группы B, магнием и антиоксидантами. Способствует улучшению пищеварения и поддержанию нормального уровня сахара в крови", – сказала специалист.

По ее словам, белый рис очищают от отрубной оболочки и зародышей, поэтому он мягче и быстрее готовится. Он легко усваивается, но полезных веществ в нем меньше, чем в нешлифованном. Лялина назвала такой рис хорошим источником углеводов, однако предупредила, что в больших количествах употреблять его не стоит.

Черный рис содержит много антоцианов, которые придают ему темный цвет. В нем много антиоксидантов, витаминов и минералов. Он помогает бороться с воспалениями и поддерживает здоровье сердца, отметила биолог.

Она объяснила, что разновидности риса отличаются по способу обработки, вкусу, текстуре и питательным свойствам. Например, пропаренный предварительно обрабатывают паром. Это позволяет сохранить больше питательных веществ.

Такой продукт содержит больше витаминов и минералов по сравнению со шлифованным, также он имеет более низкий гликемический индекс, что делает его более подходящим для людей с диабетом, добавила Лялина.

Чтобы уберечь крупу от моли и жучков, эксперт советует заморозить ее на 48 часов – это убивает возможные яйца и личинки. В контейнер также можно положить лавровый лист, который отпугивает насекомых. Запасы нужно регулярно проверять и убирать старые остатки, чтобы вредители не размножались.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин сказал, что цельнозерновая овсяная крупа превосходит геркулес по содержанию полезных веществ за счет минимальной термической обработки на производстве. С точки зрения биохимии и диетологии полезнее именно цельнозерновая овсянка, подчеркнул он.