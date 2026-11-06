Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 13:25

Общество
Главная / Новости /

Биолог Лялина: коричневый рис содержит магний и антиоксиданты

Биолог рассказала о пользе коричневого риса

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Коричневый рис богат клетчаткой, магнием и антиоксидантами. Об этом News.ru заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"Коричневый – рис, у которого удалена только внешняя оболочка. Он богат клетчаткой, витаминами группы B, магнием и антиоксидантами. Способствует улучшению пищеварения и поддержанию нормального уровня сахара в крови", – сказала специалист.

По ее словам, белый рис очищают от отрубной оболочки и зародышей, поэтому он мягче и быстрее готовится. Он легко усваивается, но полезных веществ в нем меньше, чем в нешлифованном. Лялина назвала такой рис хорошим источником углеводов, однако предупредила, что в больших количествах употреблять его не стоит.

Черный рис содержит много антоцианов, которые придают ему темный цвет. В нем много антиоксидантов, витаминов и минералов. Он помогает бороться с воспалениями и поддерживает здоровье сердца, отметила биолог.

Она объяснила, что разновидности риса отличаются по способу обработки, вкусу, текстуре и питательным свойствам. Например, пропаренный предварительно обрабатывают паром. Это позволяет сохранить больше питательных веществ.

Такой продукт содержит больше витаминов и минералов по сравнению со шлифованным, также он имеет более низкий гликемический индекс, что делает его более подходящим для людей с диабетом, добавила Лялина.

Чтобы уберечь крупу от моли и жучков, эксперт советует заморозить ее на 48 часов – это убивает возможные яйца и личинки. В контейнер также можно положить лавровый лист, который отпугивает насекомых. Запасы нужно регулярно проверять и убирать старые остатки, чтобы вредители не размножались.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин сказал, что цельнозерновая овсяная крупа превосходит геркулес по содержанию полезных веществ за счет минимальной термической обработки на производстве. С точки зрения биохимии и диетологии полезнее именно цельнозерновая овсянка, подчеркнул он.

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественный бурый рис

Читайте также


обществоеда

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика