Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье

Фото: ТАСС/Олег Елков

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать с вечера 6 ноября до утра 7-го числа, сообщили в Гидрометцентре России.

В столице ограничения введут с 21:00 пятницы до 09:00 субботы, а в Подмосковье – с 18:00 пятницы до 09:00 субботы. Синоптики также предупредили о возможном отложении изморози ночью и утром.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 7 ноября средняя суточная температура в Москве может опуститься примерно до 1 градуса. Это станет самым низким показателем с начала осени. На востоке Подмосковья, в районе Павловского Посада, температура может перейти через ноль.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что в выходные, 7 и 8 ноября, ночная температура в Москве может опуститься до минус 3 градусов. Из-за замерзания выпавшей влаги на дорогах может образоваться "черный лед" толщиной до 3–5 миллиметров.