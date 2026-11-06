Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 12:48

Общество

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье

Фото: ТАСС/Олег Елков

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать с вечера 6 ноября до утра 7-го числа, сообщили в Гидрометцентре России.

В столице ограничения введут с 21:00 пятницы до 09:00 субботы, а в Подмосковье – с 18:00 пятницы до 09:00 субботы. Синоптики также предупредили о возможном отложении изморози ночью и утром.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 7 ноября средняя суточная температура в Москве может опуститься примерно до 1 градуса. Это станет самым низким показателем с начала осени. На востоке Подмосковья, в районе Павловского Посада, температура может перейти через ноль.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что в выходные, 7 и 8 ноября, ночная температура в Москве может опуститься до минус 3 градусов. Из-за замерзания выпавшей влаги на дорогах может образоваться "черный лед" толщиной до 3–5 миллиметров.

Читайте также


обществопогодагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика