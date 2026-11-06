"Мосбилет" составил культурный маршрут на выходные по центру столицы

Фото: Театр имени Маяковского

Сервис "Мосбилет" составил маршрут по Москве, который можно обойти пешком за один выходной день. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В программу вошли музей-квартира издателя Ивана Сытина, филиал Галереи Ильи Глазунова, выставка "Лужники. Есть место истории" в Московском музее современного искусства (ММОМА) и вечерние спектакли.

Билеты доступны в "Мосбилете".

Маршрут начинается на Тверской улице, в доме 12, строении 2. На втором этаже этого здания Иван Дмитриевич Сытин жил с 1928 по 1934 год. Музей-квартира является подразделением Государственного музея – культурного центра "Интеграция" имени Н. А. Островского.

Здесь открыта выставка "Полвека для книги" к 175-летию со дня рождения Сытина. Экспозиция основана на документах и архивах, рассказывающих о развитии печати на рубеже XIX–XX столетий. Календари, детские книги, учебники и классика выходили из типографий Сытина миллионными тиражами. Современники называли издателя "министром народного просвещения".

Затем маршрут ведет в Малый Головин переулок, дом 10, строение 1. Там расположен Музей русского лубка и наивного искусства – филиал Галереи Ильи Глазунова. Экспозиция знакомит с работами художников, не прошедших академическую школу. Наивы не стремятся к фотографической точности, а привлекают непосредственностью и узнаваемостью деталей. Гости смогут узнать о технологии создания лубка и о том, почему местный храм называют храмом в Листах.

Выставочная часть завершается в ММОМА на Гоголевском бульваре, доме 10/1. Усадьба Цурикова – Нарышкиных конца XVIII века, где бывали Иван Тургенев, Афанасий Фет и Александр Островский, принимает выставку "Лужники. Есть место истории". Она открылась 31 июля и продлится до 29 ноября. Проект приурочен к семидесятилетию олимпийского комплекса и создан совместно ММОМА и "Лужниками".

Выставка выстроена не как традиционная спортивная ретроспектива. Экспозиция включает архивные материалы и артефакты из коллекции комплекса, значительная часть которых ранее не экспонировалась. Фотографии из архива "Лужников" впервые представлены столь широко. В отдельном зале показан новый проект фотографа Сергея Сапожникова, посвященный современным "Лужникам".

На выставке представлены работы Виктора Алимпиева, Ильи Кабакова, Александра Родченко, Варвары Степановой, Кита Харинга и других мастеров – от русского авангарда до современных инсталляций, созданных к юбилею. Для погружения воссоздана раздевалка сборной России по футболу и интерактивные инсталляции.

Вечером можно посетить спектакль. В театре "Около дома Станиславского" в Вознесенском переулке, доме 9, строении 3, 7 ноября покажут "Школу для дураков" по одноименному роману Саши Соколова. Режиссер Юрий Погребничко создал один из самых самобытных авторских театров Москвы.

Спектакль рассказывает об ученике по прозвищу Такой-то, который воспринимает время иначе, чем окружающие: прошлое, настоящее и будущее в его сознании переплетаются. Детские воспоминания, школьные эпизоды и фантазии сплетаются в причудливый мир, где грань между реальностью и воображением почти стирается. Постановка не предлагает линейного сюжета, а приглашает взглянуть на мир глазами человека с необычным восприятием.

В Театре Маяковского на Большой Никитской улице, доме 19/13, строении 1, 7 ноября представят "Евгения Онегина" в постановке художественного руководителя Егора Перегудова.

Пушкинских героев исполняют молодые артисты, почти ровесники Татьяны, Онегина и Ленского. Линейное повествование нарушают сны и воспоминания. Сценография Владимира Арефьева включает снег, воду и зимние пейзажи, отражающие чувства и переменчивое настроение главного героя. Это не буквальная иллюстрация школьного романа, а попытка услышать личную историю Пушкина – с юмором, самоиронией и размышлениями о любви и дружбе.

Составить маршрут для любого настроения помогает проект "Маршрут построен", где собрана информация о главных городских выставках и живописных местах столицы.

Ранее сообщалось, что с 9 по 15 ноября в столице пройдет очередная акция "Московская музейная неделя". В частности, в первый день музейной недели можно бесплатно посетить основную экспозицию музея-панорамы "Бородинская битва".