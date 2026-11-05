Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 10:43

Мэр Москвы

Сергей Собянин подвел итоги акции "Ночь искусств" в Москве

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 300 тысяч человек посетили мероприятия акции "Ночь искусств", которая прошла в Москве в 14-й раз. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Всего организаторы подготовили более 450 бесплатных мероприятий на 120 площадках. Музеи, театры, концертные залы, культурные центры и городские пространства провели выставки, спектакли, концерты, лекции и мастер-классы.

"В Год единства народов России акция объединила разные жанры и форматы, раскрыв многовековую культуру нашей многонациональной страны", – рассказал мэр.

К примеру, в бывшем железнодорожном депо прошел танцевальный перформанс, в Государственном музее А. С. Пушкина состоялся концерт дирижера Николая Хондзинского, а в Цифровом деловом пространстве на Покровке выступили фольклорные исполнители.

Ранее "Мосбилет" пригласил москвичей и гостей столицы познакомиться с творчеством Марины Цветаевой на театральных сценах Москвы. В театрах представили три постановки: "Казанова. Цветаева", "Нездешний вечер" и "Каменный ангел".

Читайте также


мэр Москвыкультурагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика