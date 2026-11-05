05 ноября, 10:43Мэр Москвы
Сергей Собянин подвел итоги акции "Ночь искусств" в Москве
Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"
Около 300 тысяч человек посетили мероприятия акции "Ночь искусств", которая прошла в Москве в 14-й раз. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Всего организаторы подготовили более 450 бесплатных мероприятий на 120 площадках. Музеи, театры, концертные залы, культурные центры и городские пространства провели выставки, спектакли, концерты, лекции и мастер-классы.
"В Год единства народов России акция объединила разные жанры и форматы, раскрыв многовековую культуру нашей многонациональной страны", – рассказал мэр.
К примеру, в бывшем железнодорожном депо прошел танцевальный перформанс, в Государственном музее А. С. Пушкина состоялся концерт дирижера Николая Хондзинского, а в Цифровом деловом пространстве на Покровке выступили фольклорные исполнители.
Ранее "Мосбилет" пригласил москвичей и гостей столицы познакомиться с творчеством Марины Цветаевой на театральных сценах Москвы. В театрах представили три постановки: "Казанова. Цветаева", "Нездешний вечер" и "Каменный ангел".