Марк Эйдельштейн впервые отреагировал на слухи о романе с 33-летней художницей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актер Марк Эйдельштейн впервые высказался о личной жизни, но раскрывать подробности не стал. Артист стал гостем шоу "Плюшки", где ведущий Богдан Лисевский попытался выяснить, свободно ли сердце актера.

Лисевский обратил внимание, что Эйдельштейн редко рассказывает о романтических отношениях, поэтому поклонники не знают, есть ли у него возлюбленная.

"Наверное, да", – ответил актер.

Затем ведущий уточнил, означает ли это подтверждение романа с 33-летней художницей и фотографом Надей Ли Коэн. Однако обсуждать эту тему Эйдельштейн отказался и попросил вырезать соответствующий фрагмент из выпуска.

Ли Коэн старше актера на 9 лет. Разговоры об их отношениях начались в конце прошлого года после того, как блогер Маша Миногарова рассказала, что неоднократно встречала Эйдельштейна в Париже в компании модели.

В августе актер сам привлек внимание к этой истории, опубликовав фотографию с Ли Коэн, сделанную во время отдыха на курорте в компании близких друзей.

Ранее певица Анна Седокова рассказала, что в настоящее время не состоит в отношениях. Таким образом, она ответила на вопрос одного из поклонников о том, свободно ли ее сердце.