Журналистка Ксения Собчак заявила, что ей нравятся мужчины низкого роста

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка Ксения Собчак считает низкий рост привлекательной чертой мужчин. Об этом она рассказала в интервью с футболистом Андреем Аршавиным.

В ходе разговора Аршавин согласился на эксперимент со своим стилем. Собчак выбрала для него новый костюм и ботинки. По словам журналистки, брюки футболисту стоит шить по индивидуальным меркам из-за его роста.

"Ты не супервысокого роста. Но мне нравятся мужчины низкого роста. Это миф, что нужно обязательно быть как (футболист. – Прим. ред.) Эрлинг Холанд", – заявила она.

Ранее Собчак в образе гота привлекла внимание полиции в районе станции метро "Китай-город" в Москве. Журналист в черном наряде и парике с короткой челкой появилась в центре столицы, где поговорила с молодыми людьми. Во время съемок к ней подошла полиция и призвала не собирать вокруг себя толпу.

