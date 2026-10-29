Выражение лица Собчак из интервью с Клавой Кокой стало мемом в соцсетях

Фото: youtube.com/sobchak

Фрагмент интервью телеведущей и журналистки Ксении Собчак с певицей Клавой Кокой стал мемом в соцсетях. Популярность он приобрел благодаря Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Поводом стало выражение лица Собчак. В какой-то момент, слушая Коку, она выглядела задумчивой и отстраненной. В соцсети решили, что журналистка скучала во время разговора, и начали иронизировать.

"Мое душевное состояние – Собчак", – писали пользователи.

Другие увидели в отрывке знакомые житейские сцены: разговор подруги о возвращении к бывшему, прогулку с бездетной подругой, планы перед отпуском и рассказ сына про "Роблокс".

Собчак разместила одну из вариаций мема в своем аккаунте в Threads, но никак его не прокомментировала.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что мемы с ее участием учат мудрости молодое поколение. По словам экс-примы Большого театра, она намеренно не контролирует свою речь. Звезда также указала, что ее броские выражения часто распространяют в интернете и ей за свои слова никогда не стыдно. По ее мнению, если это стало мемом, то "это круто", поскольку молодое поколение идет по верному пути и "учится ее мудрости".

