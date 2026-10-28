Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 12:49

Политика

Милонов призвал Долину не обижаться на мемы в интернете

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Публичным людям необходимо иметь иммунитет к несправедливой критике и не обижаться на любой мем или неприятный комментарий в интернете. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Парламентарий комментировал намерение народной артистки России Ларисы Долиной проверить мемы с ее участием на наличие оскорблений и унижений.

"Будучи человеком в известной мере публичным, надо иметь здоровую толстокожесть и иммунитет к критике. Особенно несправедливой", – сказал Милонов.

По его словам, если бы он обижался на каждый мем или неприятный комментарий о себе в интернете, то "лопнул бы". В Сети Милонов советует ориентироваться на слова человеческой поддержки, стараясь, чтобы их было больше, чем ругани. Конструктивную критику, которая указывает на недоработки и болевые точки, игнорировать нельзя, подчеркнул депутат.

Директор артистки Сергей Пудовкин ранее заявил, что юристы будут проверять публикации с упоминаниями Долиной круглосуточно. Если в них найдут оскорбления или унижения, будут поданы иски о защите чести и достоинства. Он также призвал прекратить травлю Долиной в интернете и публичном пространстве.

В 2024 году Долина продала жилье и отдала деньги, полученные от сделки, мошенникам. По уголовному делу проходили четыре человека, которых впоследствии осудили.

Спустя какое-то время певица добилась признания сделки недействительной, но покупательница жилья Полина Лурье обжаловала это решение. В 2025 году Верховный суд признал право собственности за покупательницей.

В октябре в Сети появилась информация, что певица вновь стала жертвой мошенников – она якобы снялась в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри". При этом после покупок в нем около 200 человек остались без мобильных телефонов и 10 миллионов рублей. Директор Долиной заявил, что она не имеет отношения к рекламе интернет-магазина, а ролик с ней был сделан при помощи нейросетей.

Директор Долиной подал иски против компаний за ИИ-двойника в рекламе

Читайте также


политикашоу-бизнесобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика