Милонов призвал Долину не обижаться на мемы в интернете

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Публичным людям необходимо иметь иммунитет к несправедливой критике и не обижаться на любой мем или неприятный комментарий в интернете. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Парламентарий комментировал намерение народной артистки России Ларисы Долиной проверить мемы с ее участием на наличие оскорблений и унижений.

"Будучи человеком в известной мере публичным, надо иметь здоровую толстокожесть и иммунитет к критике. Особенно несправедливой", – сказал Милонов.

По его словам, если бы он обижался на каждый мем или неприятный комментарий о себе в интернете, то "лопнул бы". В Сети Милонов советует ориентироваться на слова человеческой поддержки, стараясь, чтобы их было больше, чем ругани. Конструктивную критику, которая указывает на недоработки и болевые точки, игнорировать нельзя, подчеркнул депутат.

Директор артистки Сергей Пудовкин ранее заявил, что юристы будут проверять публикации с упоминаниями Долиной круглосуточно. Если в них найдут оскорбления или унижения, будут поданы иски о защите чести и достоинства. Он также призвал прекратить травлю Долиной в интернете и публичном пространстве.

В 2024 году Долина продала жилье и отдала деньги, полученные от сделки, мошенникам. По уголовному делу проходили четыре человека, которых впоследствии осудили.

Спустя какое-то время певица добилась признания сделки недействительной, но покупательница жилья Полина Лурье обжаловала это решение. В 2025 году Верховный суд признал право собственности за покупательницей.

В октябре в Сети появилась информация, что певица вновь стала жертвой мошенников – она якобы снялась в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри". При этом после покупок в нем около 200 человек остались без мобильных телефонов и 10 миллионов рублей. Директор Долиной заявил, что она не имеет отношения к рекламе интернет-магазина, а ролик с ней был сделан при помощи нейросетей.