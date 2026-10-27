Директор Ларисы Долиной призвал прекратить травлю певицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров​

Травлю певицы Ларисы Долиной в интернете и публичном пространстве нужно прекратить. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор народной артистки России Сергей Пудовкин.

По его словам, давление на артистку недопустимо как в цифровой среде, так и в личном и профессиональном общении. Пудовкин отметил, что за 35 лет работы в этой сфере не сталкивался с таким "давлением, хайпом и издевательством".

Он подчеркнул, что Долина всю жизнь оставалась со страной и людьми в своем творчестве и песнях. При этом директор певицы признал, что она совершала ошибки, но всегда признавала их и работала над ними.

"Лариса Долина не солнечный зайчик и никогда не пыталась им быть. У нее была, есть и будет всегда своя позиция, свое ощущение в музыке, в суждениях, в комментариях. Но мы все ошибаемся", – сказал он.

В 2024 году Долина продала жилье и отдала деньги, полученные от сделки, мошенникам. По уголовному делу проходили четыре человека, которых впоследствии осудили.

Спустя какое-то время певица добилась признания сделки недействительной, однако покупательница жилья Полина Лурье обжаловала это решение. В 2025 году Верховный суд признал право собственности за покупательницей, а в январе 2026-го Мосгорсуд постановил выселить Долину.

В октябре в Сети появилась информация, что певица вновь стала жертвой аферистов – она якобы снялась в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри". При этом после покупок в нем около 200 человек остались без мобильных телефонов и 10 миллионов рублей.

Комментируя это, директор Долиной заявил, что она не имеет отношения к рекламе интернет-магазина, ролик с ней сделан при помощи нейросетей. Он также добавил, что за незаконное использование имени певицы уже подан иск о защите чести и достоинства или деловой репутации.