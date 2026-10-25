25 октября, 08:37Шоу-бизнес
Песни для нового альбома Долиной были утеряны при сбое в облачном хранилище
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Записи песен из нового альбома народной артистки России Ларисы Долиной пропали из облачного хранилища "Яндекса" из-за технического сбоя. Об этом РИА Новости рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.
Среди потерянных записей оказались композиции "Крылья" и "Я метель, ты оттепель". Вторую песню планировали выпустить отдельным синглом.
"Все "сгорело" на облаке", – рассказал Пудовкин, пояснив, что премьеры композиций уже готовили.
При этом отдельные звуковые дорожки сохранились на жестких дисках. Теперь песни предстоит собрать заново. Выпустить их планируют в ближайшее время.
В начале октября беспилотники атаковали три дата-центра "Яндекса". В ночь на 8 октября был поврежден объект в Сасове Рязанской области, 9 октября – дата-центр в Калуге, а в ночь на 11 октября – площадка во Владимире.
В Сасове и Владимире работу центров полностью остановили, в Калуге несколько модулей вышли из строя. После атак пользователи сообщали о перебоях в работе сервисов "Яндекса", включая приложения для заказа такси и доставки еды, а также ряда сторонних сайтов и платформ, использующих инфраструктуру компании.
Через некоторое время "Яндекс" восстановил работу большинства AI-сервисов. Затем был возобновлен доступ к кабинетам основных рекламных сервисов.