Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 08:37

Шоу-бизнес

Песни для нового альбома Долиной были утеряны при сбое в облачном хранилище

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Записи песен из нового альбома народной артистки России Ларисы Долиной пропали из облачного хранилища "Яндекса" из-за технического сбоя. Об этом РИА Новости рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.

Среди потерянных записей оказались композиции "Крылья" и "Я метель, ты оттепель". Вторую песню планировали выпустить отдельным синглом.

"Все "сгорело" на облаке", – рассказал Пудовкин, пояснив, что премьеры композиций уже готовили.

При этом отдельные звуковые дорожки сохранились на жестких дисках. Теперь песни предстоит собрать заново. Выпустить их планируют в ближайшее время.

В начале октября беспилотники атаковали три дата-центра "Яндекса". В ночь на 8 октября был поврежден объект в Сасове Рязанской области, 9 октября – дата-центр в Калуге, а в ночь на 11 октября – площадка во Владимире.

В Сасове и Владимире работу центров полностью остановили, в Калуге несколько модулей вышли из строя. После атак пользователи сообщали о перебоях в работе сервисов "Яндекса", включая приложения для заказа такси и доставки еды, а также ряда сторонних сайтов и платформ, использующих инфраструктуру компании.

Через некоторое время "Яндекс" восстановил работу большинства AI-сервисов. Затем был возобновлен доступ к кабинетам основных рекламных сервисов.

Читайте также


шоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика