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25 октября, 13:26

Общество

СК начал проверку после смерти музыканта Миши Маваши в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Михаил Фёдорович Маваши"

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 41-летнего музыканта и общественного деятеля Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц. – Прим. ред.), который жил в Воронеже. Об этом сообщили в СУ СК России по области.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Маваши умер в ночь с 24 на 25 октября в возрасте 41 года. О его смерти сообщил представитель музыканта в официальном телеграм-канале. По его словам, артист скончался в результате несчастного случая, однако подробности не раскрывались.

Рэпер родился 29 января 1985 года в Кустанае Казахской ССР. Музыкальную карьеру он начал в 2009 году, в 2014-м создал проект "ЦельРазгром", выпустивший два альбома, а в 2018 году основал группу "МАВАШИ group". В его творчестве были песни о спорте и здоровом образе жизни.

В конце 2022 года музыкант основал общественное движение "Северный человек", заявленной целью которого стало объединение славян. Осенью 2023 года он ездил в зону боевых действий с гуманитарной помощью для российских военных.

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