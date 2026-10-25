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25 октября, 09:57

Культура

Выставки художников Васильева и Налбандяна откроются в "Манеже" 28 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Константин Васильев. Отечество. 1976 год

Две выставки, посвященные творчеству Константина Васильева и Дмитрия Налбандяна, откроются 28 октября в вестибюле Центрального выставочного зала "Манеж". Посетить экспозиции можно будет бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка "Время и подвиг. Константин Васильев" расскажет о творчестве художника, известного батальными полотнами в стиле мифологического реализма. Он также писал портреты и пейзажи, создавал иллюстрации к книгам. Значительная часть его работ посвящена Великой Отечественной войне, в которой участвовал отец художника.

"Живопись воспевает героический подвиг защитников Отечества, передает исторические события, внутренний дух и стойкость", – говорится в описании экспозиции.

Интерес к русским былинам и сказкам появился у художника еще в детстве. Он также увлекался творчеством Виктора Васнецова, что впоследствии отразилось в его работах, наполненных образами богатырей и мотивами русской природы.

В молодости Васильев экспериментировал с сюрреализмом и абстрактным экспрессионизмом, а позднее обратился к реалистическим аллегориям и сформировал собственный художественный стиль. Выставка будет работать до конца декабря 2026 года.

Вторая экспозиция – "Времена года в живописи Дмитрия Налбандяна" – представит работы художника, получившего известность прежде всего благодаря портретам представителей советской элиты и произведениям в духе социалистического реализма.

В пейзажах Налбандяна заметно влияние традиций русского импрессионизма. Художник передавал тонкие оттенки и игру света и тени, стремясь запечатлеть мимолетные состояния природы. Отдельное место в его наследии занимают натюрморты с цветами и фруктами, отличающиеся насыщенностью красок.

Ранее сервис "Мосбилет" подготовил афишу концертов в московских музеях и галереях на вторую половину октября — с 15 по 30 октября там пройдут джазовые импровизации, произведения русских и зарубежных композиторов, современная поэзия и этническая музыка. Мероприятия охватят музей-заповедник "Царицыно", Дом Гоголя, Музей Николая Островского, галереи Василия Нестеренко и Александра Шилова и другие площадки.

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