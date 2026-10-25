В Ульяновске ребенок выпал из окна восьмого этажа и выжил

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Ульяновске малолетний ребенок выпал из окна восьмого этажа многоквартирного дома и попал в больницу. Об этом сообщила прокуратура региона в MAX.

Инцидент произошел 24 октября. Прокуратура Железнодорожного района проводит проверку, а ее ход и действия следственных органов контролирует областное ведомство.

"Проводится проверка соблюдения органами системы профилактики, <...> требований законодательства об охране жизни и здоровья детей", – уточнили в прокуратуре.

Ранее в Москве годовалый мальчик выпал из окна квартиры на 23-м этаже и погиб на месте. По предварительным данным, ребенок на короткое время остался без присмотра. Прокуратура проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты на контроль.