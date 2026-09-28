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28 сентября, 18:58

Происшествия

В Уссурийске девочка обожгла руку из-за пистонов для игрушечного пистолета

Фото: МАХ/"Полиция Приморья"

Семилетняя девочка получила ожог кисти после того, как на детской площадке в Уссурийске положила руку на оставленные на горке пистоны для игрушечного пистолета. Пластинка неожиданно воспламенилась, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел 21 сентября во дворе дома на улице Чичерина. По данным полиции, перед этим двое шестилетних мальчиков играли с игрушечным пистолетом, после перезарядки оставили на горке три пистона и ушли. Правоохранители установили участников произошедшего.

Девочка 2019 года рождения получила ожог левой кисти первой-второй степени. Ее отец, 31-летний местный житель, обратился в полицию с заявлением с просьбой привлечь к ответственности неустановленных лиц, из-за действий которых пострадал ребенок.

При этом в УМВД не уточнили, почему оставшиеся на площадке пистоны воспламенились. Девочке выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить степень тяжести причиненного здоровью вреда. Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже в доме в Санкт-Петербурге. Ребенок упал на крышу балкона второго этажа, откуда его достали сотрудники спасательных служб. Мальчика госпитализировали.

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