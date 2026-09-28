Дженнифер Лопес рассказала о переживаниях после отъезда детей в колледж

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Певица Дженнифер Лопес призналась, что тяжело переживает разлуку с 18-летними близнецами Максом и Эммой. Об этом сообщает "Радио 1".

Дети певицы, родившиеся в ее браке с Марком Энтони, уехали учиться в колледж, и артистке теперь приходится привыкать к жизни без них. В социальных сетях Лопес опубликовала видео без макияжа и показала, как проводит время одна.

"Я сижу одна в опустевшем доме, плачу, думаю о них, смотрю их детские снимки", – призналась певица.

Вместе с детьми из повседневной жизни певицы исчезла и привычная домашняя суета. Теперь ей приходится привыкать к большому количеству свободного времени и искать способы занять себя. Одним из таких способов стали тренировки и уход за собой.

При этом певица продолжает работать и постепенно осваивается с изменившимся распорядком жизни. Отъезд детей стал для нее заметной переменой, к которой она пока только привыкает.

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