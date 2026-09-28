Эксперт Анфиногенов посоветовал отказаться от букетов на День учителя в 2026 году

28 сентября, 18:43Общество
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Красивые ежедневники и наборы с качественными ручками станут лучшими подарками на День учителя. Об этом Москве 24 рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.
День учителя традиционно отметят в России 5 октября. По словам эксперта, современные родители стараются дарить педагогам полезные вещи, которые останутся на память. В связи с этим букеты цветов точно не в тренде, они быстро завянут. Максимум, который можно подарить, – красивое растение в горшке, украшающее рабочий стол, подчеркнул специалист.
При этом есть важный нюанс – подарок для сотрудника образовательной организации не должен превышать 3 тысяч рублей. Презенты дороже запрещены статьей 575 Гражданского кодекса России, предупредил Анфиногенов.
В свою очередь, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова отметила в беседе с Москвой 24, что неправильно, когда ученики единолично преподносят презенты учителю.
"Это часто выглядит как попытка заслужить особенное расположение. Поэтому подарок в данном случае всегда должен быть коллективным", – пояснила эксперт.
Если страшно ошибиться с выбором, всегда можно обратиться к классическому варианту – книге. В пределах 3 тысяч рублей реально подобрать издание в качественном крепком переплете. Также можно купить красивую фарфоровую чайную или кофейную пару, которая останется на долгую память, отметила специалист.
В целом допускается аккуратно спросить самого педагога, что он хотел бы получить в качестве подарка. Если учитель – противник таких вопросов, то культурно ответит что-то вроде "ничего не надо". Если он озвучит пожелания, это сильно облегчит задачу родителям, отметила Холгова.
Ранее в Госдуме поддержали инициативу повысить максимальную стоимость подарков учителям до 5 тысяч рублей. По мнению парламентариев, лимит, установленный много лет назад, не соответствует нынешним ценам.