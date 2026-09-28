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28 сентября, 18:43

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Эксперт Анфиногенов посоветовал отказаться от букетов на День учителя в 2026 году

Маркетолог назвал лучшие варианты подарков на День учителя в 2026 году

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Красивые ежедневники и наборы с качественными ручками станут лучшими подарками на День учителя. Об этом Москве 24 рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

День учителя традиционно отметят в России 5 октября. По словам эксперта, современные родители стараются дарить педагогам полезные вещи, которые останутся на память. В связи с этим букеты цветов точно не в тренде, они быстро завянут. Максимум, который можно подарить, – красивое растение в горшке, украшающее рабочий стол, подчеркнул специалист.

В идеале стоит подбирать презент, который будет ассоциироваться с деятельностью педагога. Например, красивый блокнот, ежедневник, набор с качественными ручками, папка для документов, портфель.
Александр Анфиногенов
независимый эксперт FMCG-рынка

При этом есть важный нюанс – подарок для сотрудника образовательной организации не должен превышать 3 тысяч рублей. Презенты дороже запрещены статьей 575 Гражданского кодекса России, предупредил Анфиногенов.

В свою очередь, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова отметила в беседе с Москвой 24, что неправильно, когда ученики единолично преподносят презенты учителю.

"Это часто выглядит как попытка заслужить особенное расположение. Поэтому подарок в данном случае всегда должен быть коллективным", – пояснила эксперт.

Если страшно ошибиться с выбором, всегда можно обратиться к классическому варианту – книге. В пределах 3 тысяч рублей реально подобрать издание в качественном крепком переплете. Также можно купить красивую фарфоровую чайную или кофейную пару, которая останется на долгую память, отметила специалист.

Абсолютным моветоном в данном случае можно назвать букеты из красных цветов, которые ассоциируются со страстью. Также ни в коем случае нельзя дарить любые принадлежности для ухода за телом, в том числе различные наборы с ароматическими маслами, кремами, гелями для душа, бомбочками для ванны.
Альбина Холгова
президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

В целом допускается аккуратно спросить самого педагога, что он хотел бы получить в качестве подарка. Если учитель – противник таких вопросов, то культурно ответит что-то вроде "ничего не надо". Если он озвучит пожелания, это сильно облегчит задачу родителям, отметила Холгова.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу повысить максимальную стоимость подарков учителям до 5 тысяч рублей. По мнению парламентариев, лимит, установленный много лет назад, не соответствует нынешним ценам.

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Трошина Любовь

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