На пост спикера Госдумы предложили кандидатуры Володина и Новикова

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Кандидатами на должность председателя Госдумы стали Вячеслав Володин от "Единой России" и Дмитрий Новиков от КПРФ. Об этом сообщил журналистам руководитель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы девятого созыва Виктор Пинский.

Он уточнил, что в соответствии с регламентом Госдумы рабочая группа предложила рассматривать этот вопрос открытым голосованием.

Голосование будет альтернативным: каждый депутат сможет отдать голос только за одного из двух претендентов. Для подсчета голосов планируется использовать электронную систему.

Выборы депутатов ГД прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%. Владимир Путин заявил, что прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти в России.

