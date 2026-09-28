Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 19:34

Политика

На пост спикера Госдумы предложили кандидатуры Володина и Новикова

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Кандидатами на должность председателя Госдумы стали Вячеслав Володин от "Единой России" и Дмитрий Новиков от КПРФ. Об этом сообщил журналистам руководитель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы девятого созыва Виктор Пинский.

Он уточнил, что в соответствии с регламентом Госдумы рабочая группа предложила рассматривать этот вопрос открытым голосованием.

Голосование будет альтернативным: каждый депутат сможет отдать голос только за одного из двух претендентов. Для подсчета голосов планируется использовать электронную систему.

Выборы депутатов ГД прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%. Владимир Путин заявил, что прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти в России.

Первое заседание Госдумы девятого созыва пройдет 30 сентября

Читайте также


политикавыборы2026

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика