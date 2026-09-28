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28 сентября, 20:24

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The NYT: Сталлоне рассказал, как в интернате его схватили за горло и гениталии

Сталлоне рассказал, как в интернате его схватили за горло и гениталии

Фото: кадр из фильма "Непробиваемые"; режиссер – Джастин Рутт; производство – BondIt, Convergence Entertainment Group

Американский актер Сильвестр Сталлоне в подростковом возрасте подвергся нападению со стороны другого воспитанника школы-интерната "Деверо" в Пенсильвании. Об этом актер рассказал в интервью The New York Times.

По словам Сталлоне, он провел в интернате всего две недели, однако пережитое стало для него серьезной травмой. В одном из эпизодов другой воспитанник, известный под прозвищем Джей Берд, последовал за актером в туалет, где сначала схватил его за горло, а затем полез ему в штаны и схватил за гениталии. Охрана быстро отреагировала и предотвратила дальнейшие действия нападавшего.

Сталлоне отправили в "Деверо" в подростковом возрасте. Интернат был предназначен для обучения детей с эмоциональными, поведенческими и когнитивными особенностями. Актер отметил, что тяжелый опыт юности впоследствии помог ему стать внутренне более стойким.

"Я всегда чувствовал себя неуязвимым в этом смысле. Мое сердце может быть разбито, как и у любого человека, но не воля", – сказал Сталлоне.

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