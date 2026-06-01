СМИ сравнили свадебный образ Дуа Липы с нарядом невесты Мика Джаггера

Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились. Закрытая церемония в кругу родственников и близких прошла в Лондоне 31 мая, а торжество с приглашенными гостями запланировано в Италии с 4 по 6 июня, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.
"Это будет самая крутая и гламурная свадьба"
Закрытая церемония бракосочетания британской певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера состоялась в Лондоне 31 мая. На ней присутствовали лишь восемь человек, в том числе родители невесты, этнические албанцы родом из Косова, Анеса и Дукаджин, а также сестра Рина и брат Джин, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источник.
Молодожены прибыли к зданию Мэрилебонской ратуши на разных автомобилях. При этом Каллум не смог сдержать эмоций при виде избранницы.
Церемония длилась около 40 минут, затем улыбающиеся молодожены спустились по ступеням, пока их осыпали конфетти. Пара покинула ратушу на обычном такси, отправившись на семейный ужин.
"Вечером у них был тихий праздничный ужин. Это было шикарно и просто – именно так, как хотели Дуа и Каллум. <…> Празднование было относительно сдержанным, поскольку на этой неделе они летят на Сицилию на свою вторую большую свадьбу", – сообщил источник.
Журналисты обратили внимание на необычный свадебный образ Липы. Она выбрала белый костюм с юбкой от Schiaparelli, белые перчатки, ожерелье Bulgari, широкополую белую шляпу, разработанную дизайнером Стивеном Джонсом, и классические лодочки на шпильке от Louboutin. В руках невеста несла желтый букет. СМИ предположили, что образ Липы вдохновлен свадебным нарядом невесты Мика Джаггера Бьянки в 1971 году.
Масштабное праздничное торжество с участием многочисленных гостей пройдет на вилле Вальгуарнера XVII века, которая находится неподалеку от Сицилии, с 4 по 6 июня. По данным СМИ, для гостей забронировали целый этаж люксовых номеров в пятизвездочном отеле с видом на Тирренское море. Сразу после бракосочетания в Лондоне Дуа отправилась на финальную примерку свадебных нарядов, созданных Донателлой Версаче.
К слову, модельер заявлена и в списке гостей, наряду с Элтоном Джоном, музыкантом Марком Ронсоном, певицей Charli XCX и другими знаменитостями.
"Это будет самая крутая и гламурная свадьба. И Дуа, и Каллум были очень взволнованы и активно участвовали в планировании. Они хотят, чтобы это было эпично", – рассказал инсайдер.
"Мы действительно на одной волне"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/callummturner
По данным СМИ, Дуа Липа и Каллум Тернер познакомились на вечеринке в честь дня рождения общего друга в конце 2023-го. Актер рассказал в интервью The Sunday Times в октябре 2025-го, что начать беседу с певицей ему помогла литература.
Актер также признался, что ранее их пути часто пересекались, но именно тогда они впервые заговорили.
Слухи об их отношениях появились в январе 2024 года, когда папарацци заметили, что певица стала часто проводить время в компании британского актера. Позже в Сети и СМИ распространились кадры, на которых Дуа Липа и Каллум Тернер танцевали на одном из светских мероприятий, а также снимки из японского ресторана в Лос-Анджелесе, где знаменитости были замечены за романтическим свиданием.
В июле 2024 года Каллум опубликовал совместное фото с возлюбленной в своих соцсетях, СМИ сочли это официальным подтверждением отношений. Предположения о помолвке появились в конце того же года, когда в одном из постов Дуа Липа опубликовала подборку снимков, среди которых был кадр с кольцом на том самом пальце.
Официально слухи о предстоящей свадьбе подтвердились только летом 2025-го: в интервью британскому Vogue Дуа рассказала, что обручена с Каллумом.