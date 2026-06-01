СМИ сравнили свадебный образ Дуа Липы с нарядом невесты Мика Джаггера

Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились. Закрытая церемония в кругу родственников и близких прошла в Лондоне 31 мая, а торжество с приглашенными гостями запланировано в Италии с 4 по 6 июня, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это будет самая крутая и гламурная свадьба"

Закрытая церемония бракосочетания британской певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера состоялась в Лондоне 31 мая. На ней присутствовали лишь восемь человек, в том числе родители невесты, этнические албанцы родом из Косова, Анеса и Дукаджин, а также сестра Рина и брат Джин, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источник.

Молодожены прибыли к зданию Мэрилебонской ратуши на разных автомобилях. При этом Каллум не смог сдержать эмоций при виде избранницы.





источник, знакомый с ситуацией Дуа и Каллум произнесли свои клятвы на церемонии с ближайшими родственниками и друзьями. Жених плакал и дрожал.

Церемония длилась около 40 минут, затем улыбающиеся молодожены спустились по ступеням, пока их осыпали конфетти. Пара покинула ратушу на обычном такси, отправившись на семейный ужин.

"Вечером у них был тихий праздничный ужин. Это было шикарно и просто – именно так, как хотели Дуа и Каллум. <…> Празднование было относительно сдержанным, поскольку на этой неделе они летят на Сицилию на свою вторую большую свадьбу", – сообщил источник.



Фото: Мик и Бьянка Джаггер на своей свадьбе, 12 мая 1971 года. Getty Images/Reg Lancaster

Журналисты обратили внимание на необычный свадебный образ Липы. Она выбрала белый костюм с юбкой от Schiaparelli, белые перчатки, ожерелье Bulgari, широкополую белую шляпу, разработанную дизайнером Стивеном Джонсом, и классические лодочки на шпильке от Louboutin. В руках невеста несла желтый букет. СМИ предположили, что образ Липы вдохновлен свадебным нарядом невесты Мика Джаггера Бьянки в 1971 году.

Масштабное праздничное торжество с участием многочисленных гостей пройдет на вилле Вальгуарнера XVII века, которая находится неподалеку от Сицилии, с 4 по 6 июня. По данным СМИ, для гостей забронировали целый этаж люксовых номеров в пятизвездочном отеле с видом на Тирренское море. Сразу после бракосочетания в Лондоне Дуа отправилась на финальную примерку свадебных нарядов, созданных Донателлой Версаче.

К слову, модельер заявлена и в списке гостей, наряду с Элтоном Джоном, музыкантом Марком Ронсоном, певицей Charli XCX и другими знаменитостями.

"Это будет самая крутая и гламурная свадьба. И Дуа, и Каллум были очень взволнованы и активно участвовали в планировании. Они хотят, чтобы это было эпично", – рассказал инсайдер.

"Мы действительно на одной волне"

По данным СМИ, Дуа Липа и Каллум Тернер познакомились на вечеринке в честь дня рождения общего друга в конце 2023-го. Актер рассказал в интервью The Sunday Times в октябре 2025-го, что начать беседу с певицей ему помогла литература.





Каллум Тернер актер Мы сидели рядом и поняли, что читаем одну и ту же книгу – это было невероятно. Она называется "Доверие", автор – Эрнан Диас. Я только что дочитал первую главу и рассказал ей об этом. Она ответила: "Я тоже только что дочитала первую главу". Я сказал: "Значит, мы действительно на одной волне".

Актер также признался, что ранее их пути часто пересекались, но именно тогда они впервые заговорили.

Слухи об их отношениях появились в январе 2024 года, когда папарацци заметили, что певица стала часто проводить время в компании британского актера. Позже в Сети и СМИ распространились кадры, на которых Дуа Липа и Каллум Тернер танцевали на одном из светских мероприятий, а также снимки из японского ресторана в Лос-Анджелесе, где знаменитости были замечены за романтическим свиданием.

В июле 2024 года Каллум опубликовал совместное фото с возлюбленной в своих соцсетях, СМИ сочли это официальным подтверждением отношений. Предположения о помолвке появились в конце того же года, когда в одном из постов Дуа Липа опубликовала подборку снимков, среди которых был кадр с кольцом на том самом пальце.

Официально слухи о предстоящей свадьбе подтвердились только летом 2025-го: в интервью британскому Vogue Дуа рассказала, что обручена с Каллумом.

