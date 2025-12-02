Аврора Киба заявила, что свадьба с Григорием Лепсом пока не планируется

Возлюбленная певца Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, сообщила журналистам, что пока не готовится к свадьбе со звездным женихом. Об отношениях одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса расскажет Москва 24.

"Пока не ждите"

19-летняя возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба побывала на выставке Государственного исторического музея "Очарование красоты": там она призналась журналистам, что пока не готовится к свадьбе, потому что не знает, когда она будет.





Аврора Киба невеста Григория Лепса Пока свадьба не планируется. Пока не ждите, пока не ждите… Знаете, как: не говорите гоп, пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать.

При этом Киба добавила, что мечтает о большой семье.

"Я вообще хочу детей, это точно. И в своей жизни я хочу иметь, наверное, троих-четверых детей", – передало слова Авроры издание "Стархит".

При этом с момента появления на публике пара давала понять, что оба серьезно относятся к отношениям. Лепс не раз говорил, что готов вновь жениться, и даже в 2024-м предполагал, что бракосочетание состоится летом 2025 года. А 29 ноября 63-летний народный артист РФ признался журналистам, что готов к рождению детей.

"Я не собираюсь останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст", – отметил Лепс.

До этого и сама Аврора намекнула на беременность – по крайней мере, так решили подписчики.

Кроме того, пару раньше то и дело подозревали в тайной свадьбе. Например, летом Аврора поделилась роликом, в котором они вместе с Лепсом пели и танцевали, а артист обнимал возлюбленную.

"Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить", – подписала видео Киба.

При этом в феврале возлюбленная исполнителя делилась с подписчиками планами на свадьбу, рассказывая, что хочет во время торжества сменить минимум три наряда.

Разница более чем в 40 лет

Лепс и Киба дебютировали на публике в качестве пары в июне 2024 года: они появились на красной дорожке музыкальной премии. Позже журналисты сообщили, что исполнитель сделал предложение возлюбленной и готов жениться в любой момент.

Однако общественность восприняла столь необычную пару неоднозначно: многих смутила разница в возрасте возлюбленных (более чем 40 лет). А после того как СМИ выяснили, что Лепс давно дружит с родными Кибы, многие стали подозревать, что пара выходит в свет ради пиара. Некоторые даже обвиняли Аврору в корыстных мотивах. В свою очередь Киба спокойно реагировала на поток негатива, подчеркивая, что у нее все в порядке с самооценкой, поэтому хейт в Сети ее не беспокоит.

При этом Лепс рассказывал журналистам, что ни его дети, ни семья Кибы не поддержали его новый роман.

До этого артист был женат дважды. От первой супруги Светланы Дубинской у него есть взрослая дочь Инга. Со второй женой, танцовщицей Анной Шаплыковой, Григорий прожил вместе около 20 лет. У них есть трое общих наследников: дочери Ева и Николь и сын Иван. Супруги официально развелись в декабре 2021 года.