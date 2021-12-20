Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Брак певца Григория Лепса и Анны Шаплыковой был расторгнут мировым судьей столичного района Хамовники, сообщили в пресс-службе суда.

"Решением судебного мирового участка № 364 от 20 декабря исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой Анны с Лепсверидзе Григорием удовлетворено", – говорится в сообщении.

На самом заседании Лепса не было, от него поступило письменное согласие на расторжение брака. Со стороны уже бывшей супруги музыканта присутствовал только представитель.

В прошлом году Григорий Лепс вошел в рейтинг самых богатых звезд отечественного шоу-бизнеса по версии Forbes. За основу данных был взят доход артистов в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.