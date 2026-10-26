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26 октября, 15:00

Технологии

"Яндекс" перенесет свои суперкомпьютеры на новые площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим​

Суперкомпьютеры "Яндекса" перенесут на новые площадки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что суперкомпьютеры "Ляпунов", "Галушкин" и "Червоненкис", которые представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры, не пострадали в результате атак на дата-центры. Однако в настоящее время их уже вывезли в другие места и разворачивают на новых вычислительных площадках.

Компьютеры продолжат использовать как инфраструктуру для сервисов "Яндекса" и для обучения фундаментальных языковых моделей, указали в компании.

Ранее дата-центры "Яндекса" в ряде регионов России подверглись атакам БПЛА. Из-за этого пользователи столкнулись с перебоями в работе сервисов компании. Позже "Яндекс" восстановил основные функции рекламного сервиса "Директ", а также все функции приложения "Яндекс Go".

Кроме того, компании удалось восстановить доступ более чем к 90% хранившихся данных клиентов Yandex Cloud. Тем не менее часть пользователей "Яндекса" по-прежнему сталкивается с трудностями при доступе к файлам в облачном хранилище.

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