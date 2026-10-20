"Яндекс" восстановил функционал рекламного сервиса "Директ" после ограничений

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Компания "Яндекс" восстановила основные функции рекламного сервиса "Директ" после ограничений. Об этом сообщила пресс-служба организации.

С 11 октября часть возможностей "Директа" была технически ограничена из-за атак БПЛА на инфраструктуру "Яндекса". В компании отметили, что для восстановления функционала команды специалистов работали круглосуточно.

Теперь рекламодатели снова могут создавать кампании и редактировать существующие, регистрировать новые аккаунты и изменять настройки пользователя, а также в полном объеме управлять счетом. Сейчас компания продолжает работать над восстановлением всех функций продуктов "Яндекс Рекламы".

8 октября "Яндекс" сообщил о перебоях в работе ряда сервисов после пожара в дата-центре в Рязанской области, тогда работу площадки приостановили. Позднее в результате атак беспилотников пострадали дата-центры в Калуге и Владимире.

Спустя время "Яндекс" восстановил работу большинства AI-сервисов. Затем был возобновлен доступ к кабинетам основных рекламных сервисов.

Также к настоящему моменту все функции приложения "Яндекс Go" снова доступны пользователям в России. Можно вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты на дом, арендовать каршеринг и самокаты, а также воспользоваться зарядкой смартфона.