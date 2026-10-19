19 октября, 18:45Происшествия
В Минфине заявили, что "Яндекс" пока не обращался к властям за поддержкой
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Компания "Яндекс" не обращалась к властям за поддержкой, в том числе по отсрочке налогов, после атак БПЛА на свою инфраструктуру. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
"Пока не было обращения, я не знаю. От компании, наверное, будут какие-то обращения, пока нет", – сказал Сазанов, отвечая на вопрос, рассматриваются ли налоговые меры поддержки "Яндекса".
8 октября "Яндекс" сообщил о перебоях в работе ряда сервисов после пожара в дата-центре в Рязанской области, тогда работу площадки приостановили. На следующий день из-за атак беспилотников пострадали дата-центры в Калуге и Владимире.
Спустя время "Яндекс" восстановил работу большинства AI-сервисов. Затем был возобновлен доступ к кабинетам основных рекламных сервисов.