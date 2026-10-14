"Яндекс" восстановил большинство AI-сервисов после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Большинство AI-сервисов (от Artificial Intelligence – сервисы на основе искусственного интеллекта (ИИ). – Прим. ред.) "Яндекса" снова работают после сбоя. Об этом сообщили в Yandex Cloud, сославшись на обновленный статус сервисов на 14 октября.

В AI Studio вновь доступны основные API и модели, включая YandexGPT и Alice AI. Специалисты восстановили Realtime API, Retrieval API, Embeddings API, Image Generation API, MCP Hub и другие сервисы. При этом все еще недоступны Workflows, Batch Inference API и Dedicated Models.

В SpeechKit работают распознавание речи через API v1 и v3, а также синтез речи. Асинхронное распознавание через API v2 пока не запущено, его обещают восстановить 14 октября. SpeechSense и "Алиса AI Про" для бизнеса работают, но с временными ограничениями. При этом "Алиса AI Про" для бизнеса восстановлен.

Yandex Search API доступен, однако асинхронный режим работает только с 00:00 до 06:00. Vision OCR и SourceCraft восстановлены полностью. VibeCraft функционирует частично, проблемы с доменами обещают решить за 1–2 дня. Во всех сервисах могут быть ограничены квоты на создание новых ресурсов или увеличение текущего потребления. Чтобы уточнить возможность их расширения, нужно обратиться в техническую поддержку, сказано в сообщении.

Сбои в работе сервисов "Яндекса" начались с 8 октября после атаки БПЛА по дата-центру в Рязанской области. Позже произошли атаки еще по нескольким дата-центрам компании.

Спустя время "Яндекс" возобновил работу большинства сервисов. При этом Минцифры России оказало компании содействие в поиске новых площадок для переноса ключевых систем.

