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14 октября, 17:11

Технологии

В "Ростелекоме" предложили создать дата-центры "судного дня"

Фото: 123RF.com/raspirator

Необходимо создать дата-центры "судного дня", с помощью которых можно будет восстанавливать работу сервисов из резервных копий, заявил заместитель президента – председателя правления "Ростелекома" Валерий Ермаков на форуме РБК Tech.

По его словам, потребность в подобной площадке уже назрела – речь идет о платформе для бэкапов, дающей возможность в любой момент восстановить свои сервисы. Он добавил, что это "реальная потребность", хотя некоторое время назад такое было трудно представить.

Центр обработки данных (ЦОД) "судного дня" Ермаков назвал необходимой составляющей современной инфраструктуры: именно резервная копия позволяет любому поставщику услуг оперативно возобновить работу.

Кроме того, зампред "Ростелекома" отметил, что модели угроз и нарушений обновляются очень быстро, а часть из них ранее считалась невозможной. Он подчеркнул, что реагировать на такие риски нужно без промедления.

Украинские дроны атаковали дата-центры "Яндекса" в Рязанской области, Калуге и Владимире. В результате в работе сервисов компании появились сбои, которые специалисты уже устраняют. Кроме того, БПЛА нанесли удар по ЦОД Сбербанка в Балакове.

В Кремле сообщили, что российские компании принимают меры по обеспечению безопасности из-за угроз со стороны Украины. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это меры сложные и довольно дорогие.

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