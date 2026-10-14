Сервис "Яндекс Недвижимость" работает в ограниченном режиме

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Сервис "Яндекс Недвижимость" продолжает функционировать, однако в его работе сохраняются точечные сбои. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В организации уточнили, что специалисты уже занимаются устранением неполадок. Когда именно сервис вернется к полноценной работе, пока не уточняется.

Проблемы в работе сервисов "Яндекса" начались после атаки беспилотников по дата-центрам в Рязанской области, Калуге и Владимире. Позднее некоторые платформы стали восстанавливать работу. Например, компания уже возвращает пользователям доступ к продвижению контента и монетизации бизнесов.

При этом в Кремле назвали преждевременным разговор о финансовых потерях пользователей сервисов "Яндекса" и механизме их компенсации.