В "Яндекс Пэй" предупредили о возможном некорректном отображении баланса средств

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Баланс средств в сервисе "Яндекс Пэй" может отображаться не сразу или некорректно, сообщили в пресс-службе сервиса.

"Мы постепенно восстанавливаем работу сервисов", – добавили в пресс-службе.

При этом в "Яндексе" отметили, что деньги клиентов в безопасности.

Сбои в работе сервисов "Яндекса" начались с 8 октября, после атаки БПЛА по дата-центру в Рязанской области. Позже произошли атаки еще по нескольким дата-центрам компании.

На этом фоне "Яндекс" решил отменить плату за сервисы "Яндекс 360" и Yandex Cloud для действующих клиентов до конца октября. Кроме того, банк "Яндекса" пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов.

