Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредита из-за сбоя

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Банк "Яндекса" пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. Об этом сообщается в приложении банка.

"Если из-за сбоя вы не смогли провести платеж по кредиту или "Супер Сплиту", не переживайте: ваша кредитная история не пострадает и проценты за просрочку не начислим", – говорится в сообщении.

В организации также отметили, что часть функций "Пэй" уже работает. Специалисты продолжают восстановление сервиса.

Атаки на дата-центры "Яндекса" начались 8 октября. На фоне этого в работе сервисов компании и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центров, начали происходить сбои. Жалобы поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

При этом пока проблемы продолжают наблюдаться у сервисов "Яндекс Пэй", "Яндекс Почта", "Яндекс Go", "Яндекс Про" и "Яндекс Телемост". Также "Яндекс" ограничил часть функций сервиса "Яндекс 360", включая "Диск". В компании объяснили, что меры необходимы, чтобы снизить нагрузку и поддержать основные рабочие сценарии.