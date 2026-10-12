Эксперт Жебрун назвал сроки восстановления сервисов после атак на ЦОД "Яндекса"

Российские сервисы работают с перебоями на фоне атак ВСУ по дата-центрам "Яндекса". К 12 октября украинские БПЛА повредили объекты во Владимире, Калуге и под Рязанью. Особенно пользователей взволновала сохранность их денег, однако в компании заверили, что средства находятся в безопасности. Подробности – в материале Москвы 24.

Массовые сбои

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Минцифры и Минобороны обсуждают защиту центров обработки данных (ЦОД) на фоне атак ВСУ по инфраструктуре "Яндекса", сообщил глава цифрового ведомства Максут Шадаев.





Максут Шадаев глава Минцифры Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов. Но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению.

Саму атаку на объекты компании Шадаев назвал беспрецедентной.

Украинские БПЛА атаковали 3 дата-центра компании: последний инцидент случился во Владимире 11 октября. Пострадавших нет, однако инфраструктура получила повреждения.

На этом фоне была ограничена часть функций "Яндекс 360", включая "Диск". Это было сделано для сохранения работоспособности сервисов, так как меры снижают нагрузку и поддерживают основные сценарии, подчеркнули в компании.

Кроме того, со сбоями начали работать такие сервисы, как "Яндекс Go", "Яндекс Музыка", умный дом с Алисой и "Яндекс Пэй". В последнем случае клиенты серьезно обеспокоились судьбой средств, которые есть на счетах, однако руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов в беседе с телеканалом Москва 24 заверил, что финансы пользователей находятся в безопасности.





Дмитрий Пирогов руководитель финтех-направления "Яндекса" Сами деньги не хранятся в дата-центре – там находятся серверы, обеспечивающие работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна.

Кроме того, на аварийный режим работы перешла государственная ветеринарная система "ВетИС". Проблемы наблюдались и у таких ресурсов, как "Додо Пицца", "Магнит", "Лента", Lamoda, "Кинопоиск", "Авто.ру", "Циан", "Аптека.ру", War Thunder, "Дом.ру", Ivideon. Жалобы поступали также на работу сервисов компаний "Вкусно – и точка", "Бургер Кинг", ROSTIC'S, DDX Fitness, "Юрент" и Flowwow. Все они постепенно восстанавливают работу после временных сбоев.

У части клиентов турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что все оплаченные бронирования подтверждены, а задержки касаются только выписки документов. Согласно сообщению пресс-службы, большинство сайтов туроператоров работают штатно, а сбой затронул один крупный ресурс, который перенаправляет трафик в обход "Яндекса".

Сбой временно отразился и на заграничных сервисах, которые работают на инфраструктуре российской компании. Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев заявил местным СМИ, что полноценно сервисы "Яндекса" заработают в республике через два-три дня. В Киргизии на данный момент все функционирует штатно, сообщил корреспондент ТАСС.

Ранее ВСУ атаковали дата-центры "Яндекса" в городе Сасове Рязанской области и в Калуге. После этого ряд российских сервисов также работал с перебоями.

"Все зависит от специалистов "Яндекса"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Исследователь в области информационной безопасности Дмитрий Борощук предположил в беседе с телеканалом Москва 24, что работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели.

"Российские сервисы обязаны локализовываться, и по большей части это происходит на мощностях "Яндекса". Он является крупнейшим в России", – объяснил ситуацию с перебоями эксперт.



При этом экономист, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков в эфире телеканала назвал ситуацию негативной для компании, но не сверхкритичной: топ-менеджеры понимают, как действовать в подобных условиях. По его мнению, в дальнейшем компания учтет эту ситуацию и сделает упор на создание новых вычислительных мощностей и дата-центров.



Технический эксперт майнинг-пула Андрей Жебрун в разговоре с телеканалом указал, что риск утечки данных минимален, хотя часть сервисов может быть временно недоступна.





Андрей Жебрун технический эксперт майнинг-пула Разные специалисты говорят, что на восстановление может уйти от недели до нескольких месяцев. Если сейчас удастся эту ситуацию купировать и, соответственно, минимизировать ущерб, который есть, в том числе за счет оперативных действий, думаю, процесс будет быстрее. Все зависит от специалистов "Яндекса", но я думаю, сейчас они работают всем штатом 24/7.

Как отметила старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова, системного кризиса не будет, поскольку "Яндекс" запустил распределение нагрузки через партнеров, а архитектура облака изначально предполагает резервирование на софтверном уровне. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным СМИ, информация о способах защиты ЦОД от атак БПЛА не разглашается. При этом основатель компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров поделился мнением с изданием, что целесообразно создавать комплексную многоуровневую систему, а не полагаться на одно "чудо-средство". Наряду с защитой площадок особое значение приобретают географическое распределение мощностей, резервирование данных и оперативный перевод сервисов на альтернативную инфраструктуру, подчеркнул он.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с изданием отметил, что на площадке во Владимире находятся вычислительные мощности для внутренних разработок "Яндекса" и работы "Алисы". По его оценке, стоимость отдельных суперкомпьютеров может достигать 4,5 миллиарда рублей, а их замена и восстановление мощностей могут занять 1,5–2 года.

Ранее "Яндекс" сообщил ТАСС, что договорился с VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов, пострадавших от атак БПЛА. Для переноса инфраструктуры были выделены дополнительные команды специалистов, предложены гибкие финансовые условия и упрощено подключение. В компании отметили, что эти меры позволят клиентам перейти к провайдерам-партнерам без лишней бюрократии.

