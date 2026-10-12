Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 11:22

Безопасность

Минцифры РФ решает вопрос защиты дата-центров вместе с Минобороны

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Минцифры и Минобороны России обсуждают вопрос прикрытия дата-центров на фоне атак украинских беспилотников на объекты "Яндекса". Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, компании удалось сохранить работоспособность сервисов, несмотря на беспрецедентный характер атаки. Министр также отметил, что продолжение работы сервисов при таком объеме атаки свидетельствует о должном внимании компании к резервированию мощностей.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области после атаки БПЛА возник пожар. Возгорание затронуло часть инфраструктуры. 9 октября в результате атаки дронов из строя были выведены несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. Кроме того, дата-центр компании во Владимире 11 октября прекратил работу из-за атаки.

На этом фоне произошли сбои в работе сервисов "Яндекса" и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центров. Жалобы поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Среди них – "Додо Пицца", "Магнит", "Лента", Lamoda, "Кинопоиск", "Авто.ру", "Циан", "Аптека.ру", War Thunder, "Дом.ру", Ivideon и другие.

Позже сервисы "Яндекса" начали восстанавливаться. В частности, в приложении "Яндекс Go" на карте появились свободные автомобили и возможность заказать такси. Вернулась и возможность оформить заказ в "Яндекс Еде". В компании при этом предупредили, что чат с поддержкой временно недоступен.

Также доступ вернулся к "Алисе", "Поиску", "Яндекс Картам", "Такси", "Почте" и другим сервисам. При этом отдельные функции по-прежнему недоступны. Например, "Яндекс" ограничил работу части функций сервиса "Яндекс 360", включая "Диск".

Решение было принято осознанно. По словам представителей компании, приоритетом остается сохранение работоспособности сервисов. Ограничения нужны, чтобы снизить нагрузку и поддержать основные рабочие сценарии.

Сбой у "Яндекса" и сторонних сервисов произошел из-за остановки дата-центра

Читайте также


безопасностьтехнологии

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика