Минцифры РФ решает вопрос защиты дата-центров вместе с Минобороны

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Минцифры и Минобороны России обсуждают вопрос прикрытия дата-центров на фоне атак украинских беспилотников на объекты "Яндекса". Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, компании удалось сохранить работоспособность сервисов, несмотря на беспрецедентный характер атаки. Министр также отметил, что продолжение работы сервисов при таком объеме атаки свидетельствует о должном внимании компании к резервированию мощностей.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области после атаки БПЛА возник пожар. Возгорание затронуло часть инфраструктуры. 9 октября в результате атаки дронов из строя были выведены несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. Кроме того, дата-центр компании во Владимире 11 октября прекратил работу из-за атаки.

На этом фоне произошли сбои в работе сервисов "Яндекса" и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центров. Жалобы поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Среди них – "Додо Пицца", "Магнит", "Лента", Lamoda, "Кинопоиск", "Авто.ру", "Циан", "Аптека.ру", War Thunder, "Дом.ру", Ivideon и другие.

Позже сервисы "Яндекса" начали восстанавливаться. В частности, в приложении "Яндекс Go" на карте появились свободные автомобили и возможность заказать такси. Вернулась и возможность оформить заказ в "Яндекс Еде". В компании при этом предупредили, что чат с поддержкой временно недоступен.

Также доступ вернулся к "Алисе", "Поиску", "Яндекс Картам", "Такси", "Почте" и другим сервисам. При этом отдельные функции по-прежнему недоступны. Например, "Яндекс" ограничил работу части функций сервиса "Яндекс 360", включая "Диск".

Решение было принято осознанно. По словам представителей компании, приоритетом остается сохранение работоспособности сервисов. Ограничения нужны, чтобы снизить нагрузку и поддержать основные рабочие сценарии.

