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11 октября, 12:12

Технологии

"Яндекс" предупредил о сбоях в сервисах компании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В работе сервисов "Яндекса" возможны сбои из-за повреждения инфраструктуры дата-центров компании. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале организации.

Повреждения затронули и службу поддержки. Специалисты, по словам компании, делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов. Пользователям, которые не могут связаться с поддержкой через приложения, советуют писать в официальные аккаунты сервисов в соцсетях.

Компания предупредила, что в настоящее время фиксируется много обращений, поэтому ответ на эти заявки может занять больше времени, чем обычно.

Портал Detector404 уточняет, что сбои наблюдаются в "Яндекс Пэй" – 12 тысяч жалоб за сутки, в поисковой системе "Яндекс" – 11 тысяч заявок, в "Яндекс Go" – 7,4 тысячи, в приложении "Яндекс Еда" – 1,8 тысячи, в "Яндекс Музыке" – 1,3 тысячи. Также жаловались на приложения сети магазинов "Магнита" (4,3 тысячи) и сети фитнес-клубов DDX Fitness (1,5 тысячи).

Сбой затронул не только сервисы "Яндекса". По данным сервиса "Сбой.РФ", не открываются мобильные приложения "М.Видео", "Вкусно и точка" и "Додо пицца". Также поступали жалобы на Lamoda, Wildberries и Delivery Club. Больше всего обращений за последние три часа пришло из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области.

"Оформление и доставка заказов сейчас недоступны. Не пытайтесь оформлять и оплачивать заказы: платеж может не пройти из-за сбоя", – такое сообщение появляется при открытии мобильного приложения Lamoda.

Дата-центр "Яндекса" во Владимире остановил работу после атаки беспилотников 11 октября. В компании сообщили, что инфраструктура объекта оказалась повреждена.

При этом в результате случившегося никто не пострадал. В связи с атакой платформа переведена в аварийный режим. Клиентам рекомендуют задействовать альтернативные планы по аварийному восстановлению.

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