27 ноября, 05:36Происшествия
Силы ПВО сбили 10 беспилотников над Ленинградской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Десять беспилотных летательных аппаратов уничтожили в небе над Ленинградской областью в ночь на 27 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере МАХ.
"Боевая работа продолжается", – написал он.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге объявили опасность атаки беспилотников. На фоне угрозы в аэропорту Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов.
В Росавиации пояснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.