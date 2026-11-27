Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Десять беспилотных летательных аппаратов уничтожили в небе над Ленинградской областью в ночь на 27 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере МАХ.

"Боевая работа продолжается", – написал он.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге объявили опасность атаки беспилотников. На фоне угрозы в аэропорту Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов.

В Росавиации пояснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.