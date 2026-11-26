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НАТО направит в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS для усиления контроля над воздушным пространством страны. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Разрешение на переброску воздушного судна дал главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич. Решение принято после сообщений об обнаружении ракет на польской территории.

Кроме того, командование НАТО рассматривает возможность размещения в Польше и других районах дополнительных военных средств.

Самолеты AWACS оснащены мощными радиолокационными системами. Они способны обнаруживать низколетящие цели, в том числе крылатые ракеты, которые могут оставаться незаметными для наземных радаров из-за рельефа местности.

Полученную информацию экипажи передают истребителям, кораблям и наземным центрам управления. Это позволяет координировать действия различных подразделений. НАТО использует самолеты такого типа с 1982 года.

20 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о нарушении воздушного пространства страны двумя ракетами и беспилотником. Он утверждал, что они принадлежали России, однако доказательств не привел. Позднее польская прокуратура сообщила о падении на территории республики трех ракет.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее случайностью. По его словам, Россия "по ошибке уронила в Польше беспилотник и пару небольших ракет". При этом американский лидер также не представил доказательств российского происхождения упавших объектов.