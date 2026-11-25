Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польша не располагает полноценной системой ПВО и испытывает нехватку наземных зенитных средств. Об этом сообщает Wnet со ссылкой на заявление лидера ультраправого объединения "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштофа Босака.

"У Польши есть система радиолокационного распознавания, но нет системы ПВО", – сказал политик.

По его мнению, расходы на модернизацию армии пока не обеспечили необходимый уровень боеготовности. Босак также обратил внимание на многолетние упущения в сфере радиоэлектронной борьбы. По его словам, из-за нехватки наземных средств реагировать на воздушные угрозы страна может преимущественно с помощью авиации.

Поводом для обсуждения возможностей польской ПВО стали в том числе инциденты с падением неопознанных объектов на территории страны. В частности, 20 ноября польские власти сообщили о падении неопознанного летательного аппарата на территории страны.

Вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что российские беспилотники и несколько ракет были запушены в сторону Польши по ошибке, однако не подкрепил свои слова доказательствами.

24 ноября МИД Польши вызвал российского посла Георгия Михно и вручил ему ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны. Российский дипломат отверг обвинения и заявил, что ему не представили убедительных доказательств причастности России к произошедшему.