Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничную программу организовали в Москве ко Дню матери, который отмечают 29 ноября. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Музеи, кинотеатры, библиотеки, парки и культурные центры подготовили специальные мероприятия для детей и взрослых – от классики советского кино до мастер-классов, где можно сделать подарок своими руками. Программа рассчитана и на детей, и на взрослых. Большая часть событий приходится на разные направления культурной жизни столицы. Вход на многие мероприятия свободный, однако для участия в некоторых понадобится билет или предварительная регистрация.

Например, Дарвиновский музей приглашает на семейную программу, которая пройдет 28 ноября с 10:30 до 16:00 по московскому времени. Весь день посетители смогут ближе познакомиться с тем, как устроено материнство в мире животных. Центральным событием станет квест "PROмам" для детей старше шести лет: участники пройдут по экспозиционным залам и выяснят, какие животные считаются самыми заботливыми мамами и как они ухаживают за своими малышами.

Для самых маленьких подготовили четыре тематические игры. В "Чем кормят детенышей?" ребята узнают, чем питается потомство разных видов и как о нем заботятся родители. "Чей это малыш?" поможет определить, кому из взрослых животных принадлежат маленькие зверята, которые не всегда похожи на своих родителей. В игре "Семейки" участники познакомятся с семьями животных. При этом с помощью раскрасок "Зоомамы" дети смогут создать изображения целых звериных семейств, проявив фантазию и творческие способности.

Для любителей кулинарии подготовили занятие "Готовим с мамой". Участники поделятся фирменными рецептами любимых домашних блюд, а самые интересные из них разместят на специальном стенде. Гостям также предложат проверить знания о пряностях и специях. Им расскажут, какие растения дают нам ароматные добавки и как те помогают раскрывать вкус привычной еды.

Тем, кто хочет сделать подарок своими руками, адресованы два мастер-класса с маркировкой "6+". На первом – "Кукла-оберег" – дети под руководством опытных мастеров познакомятся с народными традициями и сделают куклу-мотанку из ниток и лоскутков ткани. Такие игрушки традиционно создавали без иглы: детали связывали и наматывали, а сами куклы служили символами защиты, благополучия и исполнения желаний. Второе занятие – "Брошка для мамы". Ребята выберут идею, раскрасят деревянную заготовку и украсят ее, чтобы получился оригинальный подарок.

В Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева на Малой Грузинской улице и павильонах "Биокластера" на ВДНХ 28 ноября также пройдут мероприятия. Гостям расскажут, как проявляется материнская забота в животном и растительном мире, и предложат взглянуть на любовь мам с точки зрения ботаники и зоологии.

С 12:00 до 18:00 по московскому времени посетители музея, а также павильонов "Биокластера" № 28 "Пчеловодство", № 29 "Цветоводство и озеленение" и № 31 "Геология" смогут поучаствовать в создании "Дерева благодарности" (0+). Каждый желающий обведет свою ладонь на бумаге и превратит ее в символический лист, написав на нем теплые слова и пожелания для мамы.

Партнером праздника выступила детская библиотека № 178 – культурный центр А. Л. Барто. Ее сотрудники с 12:00 до 14:00 по московскому времени проведут викторину "Мамы в мире животных" (6+) о родителях и их детенышах у разных животных. В творческой мастерской "Моя мама – самая лучшая" (0+) можно будет нарисовать портрет мамы, а готовые работы покажут на мини-выставке "Мамины портреты".

Для любознательных посетителей в 12:00 начнется экскурсия "Забота о потомстве" (6+). Гости узнают, какие необычные способы используют животные, чтобы ухаживать за своим потомством и защищать его от опасностей. Экскурсия доступна по отдельным билетам, остальные мероприятия – по общему билету.

В павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ пройдут лекция-презентация "Моя любимая мама" (6+) и мастер-классы, посвященные растениям. Лекция начнется в 13:00. Посетителям расскажут о необычных способах заботы о потомстве у живых организмов – среди животных и растений такие примеры порой оказываются удивительными.

В 15:00 стартует мастер-класс "Цветы для мамы" (6+). Сначала участники рассмотрят цветы под микроскопом, чтобы разглядеть их красоту в деталях, а затем сделают ботанический сувенир – яркую цветочную композицию. В 14:30 Российский государственный аграрный университет (РГАУ) – МСХА имени К. А. Тимирязева вместе со специалистами "Биокластера" проведет мастер-класс "Зеленый луг как чудесный сад". Он будет сопровождаться лекцией: эксперты расскажут о скрытой жизни луга, а участники создадут восковую свечу, украшенную луговыми травами.

Еще один мастер-класс – "Ароматы луга" – запланирован на 16:30. Посетители смогут сделать восковую свечу и украсить ее луговыми растениями, о которых расскажут эксперты.

Променад "Микромир: материнские секреты растений" (6+) и мастер-класс "Тепло земли: луговые травы и цветы" организуют в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение". В Доме Гоголя 29 ноября в 13:00 пройдет лекция о судьбе Марии Ивановны Гоголь.

В 12:00 начнется мастер-класс: участники сделают свечу из натурального воска и украсят ее луговыми травами. Эксперты РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева познакомят их с луговыми травами Подмосковья, расскажут об эфирных маслах и объяснят, почему обычный чабрец может восприниматься как символ материнской заботы. В 14:00 проведут променад: гости смогут узнать, как устроены растения и какие секреты есть у растительного мира.

Лекцию в Доме Гоголя проведет старший научный сотрудник Дома Гоголя, кандидат филологических наук Даниил Рясов. Слушатели узнают о жизни матери Николая Гоголя и ее влиянии на взгляды и творческую судьбу писателя. Также речь пойдет о происхождении Марии Ивановны, ее замужестве с Василием Гоголем-Яновским и последних годах ее жизни.

Кроме того, гостей кинопарка "Москино" в выходные, 28 и 29 ноября, ждут семейные экскурсии, театральные постановки, каскадерское шоу и интерактивные развлечения.

К празднику на ярмарочной площади в павильоне "Анимация" подготовили творческие мастер-классы. Там предлагают сделать подарки для мамы. Один из вариантов – букет-открытка. Его создадут с помощью оригами и точечной росписи акриловыми красками. Другой – карманное зеркало, которое украсят маркерами или точечной росписью.

Познакомиться с территорией кинопарка можно на обзорных экскурсиях. Они длятся полтора часа. Участникам расскажут о съемочных площадках и о том, как снимают кино. В программе – спектакль "Тайна заколдованного портрета" в "Театре Гонзаги" и иммерсивное представление "Руслан и Людмила" в "Княжеских палатах".

На площадке "Москва 1940-х годов" устроят каскадерское шоу. Зрители увидят комедийный боевик о том, как снимают блокбастер. В нем будут погони, драки, прыжки с балконов и взрывы. В "Доме Деда Мороза" организуют съемку постановки по роману "Двенадцать стульев".

Возле площадки "Центр Москвы", в стеклянном павильоне, можно будет освоить анимацию. На занятии по стоп-моушену участники заставят двигаться фигурки и предметы. Мастер-класс по раскадровке покажет, как собирать кадры в нужном порядке.

Сделать кинопостер при помощи искусственного интеллекта и опробовать технологию захвата движения, управляя цифровым героем, смогут посетители интерактивных занятий в Москве. Второй стеклянный павильон рядом с "Ковбойским городком" займет цифровой аттракцион: игровым персонажем здесь будут управлять движениями собственного тела. Гостям также предлагают экспресс-прогулки по натурным декорациям, выставку "Каретный двор. Экипажи в кадре" в историческом манеже и свободное катание с тюбинговой горки. Открыты фотозоны "Мгновение зимы" и "Машина", а также площадки "Парк сказок" и "Портовый город".

В кинотеатрах сети "Москино" – "Космосе", "Искре" и "Вымпеле" – 29 ноября покажут драму "Мачеха". Это история о любви к ребенку, самопожертвовании и принятии, которая держится на игре Татьяны Дорониной.

Еще одна картина – трагикомедия "Родня", классика советского кино, – пройдет в "Рассвете", "Спутнике", "Сатурне" и "Туле". В "Москино Тула" ее покажут с пленки шириной 35 миллиметров. По сюжету Мария Васильевна Коновалова приезжает из деревни в город навестить дочь и внучку. Непривычный уклад жизни заставляет ее налаживать отношения с семьей и сглаживать конфликт поколений, а комические бытовые ситуации помогают фильму говорить об одиночестве, разногласиях и важности близости между родными.

Серия бесплатных мероприятий, приуроченных ко Дню матери, пройдет в городских парках, культурных центрах и библиотеках. Откроет программу праздничный концерт "Подарок для мамы" в культурном центре "Нева". 28 ноября с 13:00 до 14:30 на его сцене выступят творческие коллективы культурного центра "Огонек". Юные артисты покажут вокальные и хореографические номера, театральные миниатюры и прочитают стихи о материнской любви, заботе и семейных ценностях.

В парке "Северное Тушино" 29 ноября в 14:00 павильон "Клуб развития и творчества" приглашает детей на мастер-класс из цикла "Юный эколог". Ребята отправятся на экологическую прогулку, посвященную Дню матери, и узнают, какую роль мамы играют в мире животных.

В тот же день с 11:00 до 13:00 в павильоне "Лекторий" зоны отдыха "Терлецкая дубрава" пройдет творческий мастер-класс "Открытка для мамы". Дети сделают объемную открытку с девочкой, держащей букет для мамы. Используя цветную бумагу, наклейки и объемную аппликацию, они добавят подвижные элементы, чтобы композиция ожила. А в усадьбе Люблино 29 ноября в 14:00 в стеклянном павильоне начнется мастер-класс по созданию праздничной открытки в технике скрапбукинга.

Открытый разговор "Материнство: 360°" пройдет 29 ноября в 13:00 в Центральной молодежной библиотеке № 122 имени Александра Грина. Встречу проведут при участии благотворительного фонда "Быть мамой" и центра развития и адаптации детей "Люминус". На мероприятии речь пойдет о нюансах материнства, воспитании детей с особенностями развития, совмещении семьи и карьеры, а также о профилактике эмоционального выгорания.

Программа включает лекции и дискуссии с психологами, специалистами и приглашенными гостями. Кроме того, участники посмотрят документальный фильм "Ты же мама!" и обсудят его со сценаристом Ольгой Мороз.

В тот же день в 16:00 в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара пройдет тематическая программа "Лучик света". Гостям предложат мастер-класс по созданию 3D-открытки с подвижным букетом цветов и элементами тиснения.

Здесь также будет работать книжная выставка, посвященная материнству, воспитанию детей и семейным ценностям. Среди изданий – книги Весты Васягиной "Лучший для мамы", Ирины Зартайской "Моя мама самая лучшая!", Анны Дьюдни "Лама красная пижама", Ирины Коршуновой "Мама для лисенка", Зули Стадник "Мама в кармашке" и другие.

Две праздничные программы ко Дню матери пройдут в Зеленограде 29 ноября. Днем, с 16:00 до 18:00, в культурном центре "Зеленоград" проведут тематическую программу "Мамин день" (6+). На интерактиве "Мамина сказка" участники ответят на вопросы и вместе сочинят персональную историю, главной героиней которой станет мама. В рамках мастер-класса "Брошь для мамы" гости сделают авторское украшение, а на занятии "Красный мак" нарисуют цветок, который называют символом женского очарования, молодости и красоты. Здесь же можно будет подготовить открытку с теплыми пожеланиями.

Для любителей активного отдыха подготовили испытания "Скакалка – портал в сказку": участникам нужно прыгать 30 секунд и побороться за лучший результат. Викторина "Сказочные ребусы" предложит проверить смекалку и разгадать загадки по мотивам известных сказок. Завершится программа в 18:00 концертом "Мама – главное слово в каждой судьбе…".

Вечером праздник продолжится на улице Грина: в 19:00 многофункциональный культурно-досуговый центр приглашает горожан на концерт ко Дню матери. Солисты центра исполнят песни о материнской любви, заботе, детстве и силе материнского сердца. Также зрители увидят хореографические номера театра танца "Планета" под руководством Ксении Кубаровой. В финале все артисты выйдут на сцену вместе, чтобы исполнить песню – музыкальное признание в любви и благодарности мамам.

В районном центре "Родина" в воскресенье состоится праздничный концерт "Говорите мамам нежные слова". В тот же день такую же программу примет "Центр детства" Мещанского района – обе площадки посвятили выступления материнской любви и благодарности.

В "Родине" на сцену выйдут музыканты, солисты и творческие коллективы. Прозвучат известные вокальные и инструментальные композиции. Номера дополнят тематические видеоинсталляции и истории о том, какую роль мама играет в жизни каждого человека. Завершится вечер совместным исполнением песни-поздравления – на сцену вместе с артистами выйдут зрители.

В "Центре детства" программу подготовили воспитанники вокальных студий. Они исполнят народные песни, композиции о маме и семье из репертуара отечественной эстрады, а также произведения из учебной программы. Гостей ждут сольные и групповые номера, а ведущий расскажет об истории и традициях праздника в России. Кроме того, зрители смогут присоединиться к артистам и вместе спеть популярную песню о маме.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева назвала совместное времяпрепровождение одним из лучших подарков для близких на День матери. Она подчеркнула, что поздравить в этот праздник стоит не только свою маму, но и свекровь или тещу.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил в период празднования Дня матери делать проезд в общественном транспорте бесплатным для женщин, воспитывающих детей до 14 лет. По задумке, льгота должна действовать в течение двух недель – за семь дней до праздника и еще неделю после него.

