Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в церемонии запуска многофункционального гостиничного комплекса "Россия" в "Зарядье" на улице Варварке.

Мэр отметил, что туристический поток в Москву достиг максимальных цифр за последние годы. Сегодня столицу посещают ежегодно больше 25 миллионов туристов.

"Большая часть, конечно, посетителей Москвы – туристы из самых разных регионов нашей страны, начиная от Калининграда и заканчивая Камчаткой. <...> Вместе с ростом комфорта проживания в Москве происходит увеличение интереса со стороны наших гостей, привлечение туристических потоков", – сказал Собянин.

По его словам, столичные гостиницы в среднем в году заполнены на 75%. Это очень высокий показатель, который стимулирует инвестиции в гостиничный бизнес. За последние пять лет в Москве ввели рекордное количество гостиниц.

Открытие нового комплекса "Россия" возрождает гостиничную традицию. Собянин напомнил, что ранее здесь находилась гостиница с таким же названием, снесенная перед строительством парка "Зарядье".

"Надеюсь, что он (комплекс. – Прим. ред.) будет одним из лучших или лучшим не только в Москве, но и в нашей стране. Спасибо инвесторам, которые сделали это полностью за свой счет", – добавил мэр.

В свою очередь, совладелец группы компаний – инвестора "Киевская площадь" Год Нисанов поделился, что в ходе строительства удалось восстановить исторические фасады революционных зданий. Также он сообщил, что в новом гостиничном комплексе находится самый большой SPA-центр – более 6 тысяч квадратных метров, медицинская клиника и восемь ресторанов.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что в восьмиэтажном здании с тремя подземными этажами комплекса обустроен 151 номер, в том числе президентские люксы и номера с выходом на озелененную террасу. В основе оформления фасадов и интерьеров лежит современная классика с элементами русской архитектурной традиции. Оригинальной архитектурной особенностью комплекса является уникальный мозаичный двор под открытым небом.

Первых постояльцев комплекс примет в ближайшие дни. Ожидается, что он станет одним из флагманов индустрии гостеприимства Москвы.

Ранее в столице началась комплексная реставрация гостиницы "Пекин" на Большой Садовой улице. Работы проводятся поэтапно, сперва их проведут в корпусе со стороны 2-й Брестской улицы. Этот этап планируют завершить в следующем году. В финале реставрация затронет центральную – башенную часть исторического здания.