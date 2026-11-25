Фото: gov-murman.ru

Заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова будет временно исполнять обязанности главы региона. Об этом сообщили РИА Новости в областном правительстве.

Аксенова будет исполнять обязанности губернатора на время отсутствия Андрея Чибиса, которого Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу до 23 января 2027 года. Ему вменяют растрату в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере.

Чибиса задержали в Мурманске по подозрению в хищении бюджетных средств и растрате более миллиарда рублей на реконструкции дороги 23 ноября. Следствие связывает эти нарушения с деятельностью подрядчика ООО "Север Строй", чьи счета недавно заблокировали из-за налоговых долгов.

По версии обвинения, чиновник также причастен к незаконным валютным операциям. В его декларации за 2025 год указан доход 5,1 миллиона рублей и испанский таунхаус стоимостью 11,7 миллиона евро.