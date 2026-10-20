Суд приговорил экс-замглавы АСВ Попелюха к 4 годам по делу о хищении 200 млн руб

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Экс-замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх приговорен к 4 годам лишения свободы по делу о хищении 200 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

Его дело слушалось в особом порядке. В таких случаях осужденному не могут назначить наказание выше двух третей от максимального срока.

Также суд путем частичного сложения наказаний приговорил к 4,5 года в колонии общего режима экс-главу АСВ Андрея Мельникова. Одновременно с этим ему назначен штраф в 900 тысяч рулей. В пользу потерпевшей стороны взыскано 4,2 миллиарда рублей.

Кроме того, обвинения предъявлены:



экс-руководителю сибирского филиала ФГУП "ФТ-центр" – госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью, – Ольге Долголевой;

предпринимателю Евгению Богораду и его племяннику Максиму Устинову;

учредителю ООО "Белая сфера-констракшн" Аркадию Тарабрину;

бухгалтеру этой компании Ирине Сокотун;

главе "РАТМ холдинг" Эдуарду Тарану;

конкурсному управляющему Дмитрию Воронину;

экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталии Мухановой.

Обвиняемым вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка, находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства.

Вместе с тем фигуранты дела обвиняются еще в одном эпизоде мошенничества. Согласно данным следствия, они завладели денежными средствами, полученными от использования имущества ООО "ВДТ строй", признанного банкротом, в отношении которого было открыто конкурсное производство.

АСВ приняло на себя права залогового кредитора. Деньги от использования имущества предназначались для погашения задолженности, но были распределены между участниками преступной группы.

Ранее следователи завершили следственные действия по уголовному делу о хищении квартир в Москве. К уголовной ответственности привлечены 22 человека, в том числе два организатора. Среди фигурантов – граждане России и Белоруссии.